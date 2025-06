PSG je ob naslovu zaslužil rekorden znesek

Paris Saint-Germain je z zanesljivo zmago v finalu Lige prvakov nad Interjem iz Milana (5:0) zaokrožil sanjsko sezono. Parižani so osvojili trojno krono - francosko prvenstvo, francoski pokal in Liga prvakov. Med evropsko elito so sezono končali kot največji zaslužkarji - na račun novega formata so zbrali rekordnih 148,42 milijona evrov.

Spomnimo, prva izvedba Lige prvakov v novem formatu se je končala z enim najbolj bizarnih final in popolnoma zasluženo zmago PSG-ja. Z letošnjo sezono je UEFA povečala število ekip v samem tekmovanju, kar je prineslo več tekem in tudi večji nagradni sklad. Spremenil se je tudi format v prvem delu tekmovanja.

36 ekip je za vstop v ligaški del elitnega klubskega tekmovanja zaslužilo 18,62 milijona evrov, kar je skoraj toliko kot je ob celotni poti do naslova v Konferenčni ligi prejel Chelsea - 22 milijonov evrov. Poleg tega so klubi v Ligi prvakov prejeli še zaslužek, ki se nanaša na marketinške pravice, kvote, uvrstitev in bonuse za zmage ter remije.

Evropska nogometna zveza Uefa je pred začetkom sezone v nagradni sklad za Ligo prvakov, Ligo Evropa, Konferenčno ligo in Superpokal namenila skoraj tri in pol milijarde evrov.

Največ je pričakovano zaslužil novopečeni evropski prvak Paris Saint-Germain, ki je za zmago prejel 148,42 milijona evrov, kar je rekordni zaslužek enega kluba v tem tekmovanju. Podprvak Inter iz Milana je ostal pri 136,63 milijona evrov, sledila pa sta polfinalista Arsenal (117 milijona evrov) in Barcelona (116,56 milijona evrov).

Več kot 100 milijonov evrov so zaslužili še münchenski Bayern (105,87), Borussia Dortmund (102,16) in Real Madrid (101,83). Liverpool se jim je približal z 98,13 milijona evrov zaslužka. Najmanj sta zaslužila Slovan iz Bratislave (21,9 milijona evrov) in graški Sturm (28 milijonov evrov). Zagrebški Dinamo (39,7 milijona evrov) je zaslužil skoraj toliko kot zmagovalec Lige Evropa, londonski Tottenham (45,4 milijona evrov), Crvena zvezda (32 milijonov evrov) pa se je približala poražencu angleškega finala Manchester Unitedu (36,4 milijona evrov).

Kar zadeva slovenska predstavnika, ki sta Slovenijo zastopala v Konferenčni ligi, so Celjani zaslužili malce več kot Ljubljančani, a glede na njihov uspeh precej malo. Grofje so si uspeli izboriti mesto med osmimi najboljšimi ekipami Konferenčne lige, kljub temu pa je kar 17 udeležencev omenjenega tekmovanja prejelo več denarja. Celjani so zaslužili 8,2 milijona, Olimpija pa 7,5 milijona.