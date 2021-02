PSG je v Barcelono resda prišel oslabljen, toda kakovosti Parižanom ne manjka

Tekmo Lige prvakov UEFA med Barcelono in PSG-jem si boste lahko ogledali nocoj ob 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Na zadnjih osmih medsebojnih obračunih (vsi v Ligi prvakov od leta 2013 do danes) med PSG-jem in Barco je padlo kar neverjetnih 32 zadetkov. Povedano drugače: štirje na tekmo.

Za Parižani je vse prej kot običajna sezona – ostali so brez glavnega trenerjaThomasa Tuchela, ki pa je hitro dobil novo priložnost, in sicer v Chelseaju. PSG je prevzel argentinski trener Mauricio Pochettino, ki je zasedbo Tottenhama leta 2019 popeljal v veliki finale Lige prvakov. Forma Parižanov je sicer daleč od prepričljive, za nameček pa so ostali še brez brazilskega zvezdnika Neymarja, ki se je poškodoval ravno pred tekmo z nekdanjo zasedbo – Barcelono. Ne bo niti Angela Di Marie, ki je s svojo levico z roba kazenskega prostora lahko nevaren kadar koli, a kakovostnega kadra Parižanom ne manjka. V Parizu se v tej sezoni namreč odlično počuti Moise Kean. 20-letni italijanski napadalec je v Ligue 1 že pri desetih zadetkih, zabil pa je tudi na zadnjih dveh tekmah PSG-ja (liga in pokal). Ne le Kean, na svojo priložnost bo čakal tudi izkušeni Mauro Icardi, ki bo tekmo verjetno začel v napadu skupaj s Keanom in Kylianom Mbappejem, od katerega navijači PSG-ja pričakujejo zelo veliko. Francoz je sicer s 16 zadetki tudi najboljši strelec francoskega državnega prvenstva.