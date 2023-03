'PSG lahko reši le kakšna bravura Messija in (ali) Mbappeja'

PSG je le dva dni pred še kako pomembno tekmo osmine finala Lige prvakov sporočil, da je Neymar že zaključil sezono. Po poškodbi gležnja, ki jo je brazilski zvezdnik pred dnevi staknil na ligaški tekmi z Lillom, bo moral 31-letni krilni napadalec na operacijo, po kateri bo okreval tri do štiri mesece, šele nato pa bo lahko začel s treningi nogometa. Serijski francoski prvaki se tako v težavno nalogo podajajo oslabljeni. Zdi se, da jih lahko rešita le virtuoza v ekipi Kylian Mbappe in Lionel Messi z individualno kakovostjo.

"Vse kaže, da PSG-ju pred odločilnim dvobojem nič ne gre na roko. Forma ni vrhunska, že nekaj časa ima težave s poškodbami nosilcev, pa tudi vzdušje v slačilnici naj ne bi bilo ambicijam primerno. PSG lahko reši le kakšen preblisk Mbappeja ali Messija," se strinja pariški L'Equipe, ki dodaja, da so na drugi strani serijski nemški prvaki v precej bolj dobrem tekmovalnem ritmu in jim sledijo tudi rezultati. "Bayern se sicer v nemškem prvenstvu nepričakovano krčevito bori za naslov prvaka, saj je na vrhu kar gneča, toda Nemci so v vse boljši formi," je še opazil priznani francoski športni časnik.

Preostale povratne tekme bodo 14. in 15. marca. Napoli bo doma skušal potrditi prednost 2:0 s prve tekme proti Eintrachtu iz Frankfurta, branilec naslova Real Madrid je z eno nogo že med osmerico, potem ko je v Liverpoolu zmagal s 5:2, milanski Inter Samirja Handanovića bo v Porto potoval s prednostjo 1:0, Leipzig Kevina Kampla pa bo šel na gostovanje k Manchester Cityju z izidom 1:1.

Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo nato 17. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11., 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.