PSG zlahka do zmage proti brezzobemu Liverpoolu

Parižani so takoj po začetku tekme prevzeli nadzor nad dogajanjem na zelenici in terensko pobudo hitro kronali z zadetkom. Pod slednjega se je v 11. minuti podpisal Desire Doue, ki je sprožil iz zahtevnega položaja in imel srečo, da je okroglo usnje zadelo Ryana Gravenbercha ter presenetilo vratarja Giorgija Mamardashvilija.

Desire Doue in Khvicha Kvaratskhelia na tekmi proti Liverpoolu. FOTO: AP

Sprememba začetnega izida je za nekaj časa uničila tempo obračuna. V nadaljevanju sta pri redsih porumenela Joe Gomez in Alexis Mac Allister, hitro zatem pa so bili domači blizu drugega zadetka. Gruzijec Khvicha Kvaratskhelia je odlično sprožil, njegov rojak med vratnicama Liverpoola pa mu je s fantastično obrambo preprečil veselje. Pred odhodom na odmor sta bila za Francoze nevarna še Doue in Ousmane Dembele, rezultat pa se v prvem polčasu ni več spremenil. Liverpool je imel v prvem delu žogo v svoji posesti le četrtino časa, ob tem pa si ni uspel ustvariti niti ene same priložnosti.

PSG - Liverpool FOTO: AP

Razmere na terenu se v drugem polčasu niso veliko spremenile. Nuno Mendes je v 54. minuti odlično zaposlil Dembeleja, ki je bil iz ugodnega položaja premalo natančen. Parižani so na Parku princev vladali še naprej in v 65. minuti zasluženo povišali vodstvo. Joao Neves je s popolno podajo v prostor poslal Kvaratskhelio, ki se je poigral z gostujočo obrambo, preigral vratarja redsov in žogo brez težav pospravil v mrežo.

Khvicha Kvaratskhelia osmešil obrambno vrsto Liverpoola. FOTO: AP

Nekaj minut kasneje je glavni sodnik v kazenskem prostoru Liverpoola pokazal na belo piko, počasni posnetek pa je pokazal, da je Ibrahima Konate na povsem regularen način odvzel žogo Warrenu Zaire-Emeryju. Francozi so imeli v končnici obračuna še nekaj priložnosti, da si že pred povratno tekmo zagotovijo napredovanje v polfinale. Najprej je po čudoviti priložnosti Achrafa Hakimija vrhunsko posredoval Mamardashvili, nato pa je maroški branilec zaposlil Mendesa, ki se je po prejeti žogi pred vrati redsov slabo odzval. Tekma se je končala z rezultatom 2:0.

PSG - Liverpool FOTO: AP

Liga prvakov, četrtfinale, izid: