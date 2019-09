PSG odpihnil Real, Dinamo visoko premagal Atalanto, Bayern brez težav mimo Crvene Zvezde

Poleg obračuna med Juventusom in Atleticom iz Madrida je bilo na nogometnih zelenicah širom Evrope odigranih še preostalih sedem tekem sredinega sporeda Lige prvakov. Bayern ni imel večjih težav s Crveno Zvezdo, PSG je na domačem terenu odpihnil Real, Dinamo našega Petarja Stojanovića pa je z visokih 4:0 premagal Atalanto Josipa Iličića.

Bayer Leverkusen – Lokomotiva Moskva

Drugi obračun skupine D se je odvijal v Leverkusnu, kjer je domači Bayer gostil moskovsko Lokomotivo. Domači so bili v vlogo favorita, a njihova popotnica ni bila najboljša, saj je bila prejšnji konec tedna s kar 4:0 boljša dortmundska Borussia. Domači so veliko upov polagali v mlado obetajočo navezo Leon Bailey-Kai Havertz, a do vodstva so prvi prišli domači, ko je v 16. minuti zadel slovenski znanec Grzegorz Kyrchowiak. Že v naslednjem napadu bi bilo lahko vodstvo gostov še višje, a je bil Rifat Zhemaletdinov premalo natančen. Pobudo se nato končno prevzeli domači, ki so izenačili tudi z nekaj sreče. Strel Kaia Havertza je v 25. minuti v lastno mrežo preusmeril Benedikt Howedes. Kljub temu da so imeli gostje v prvem polčasu zgolj 28% posest žoge v svojih nogah, pa jih to ni oviralo, da so na odmor odšli s prednostjo. V 37. minuti je napakoLukasa Hradeckyja izkoristil Dmitri Barinov, ki je zadel nebranjeno mrežo. Domači so v drugi polčas znova krenili z izjemnim tempom, dvakrat je bil blizu Havertz, a sta bila oba njegova poskusa z glavo blokirana. V zaključku srečanja je poskusil še Kevin Volland, a je bil na mestu Guilherme.

Grzegorz Kyrchowiak je izkoristil podajo Joaa Maria in Lokomotivo povedel v vdostvo v 16. minuti. FOTO: AP

Olympiakos – Tottenham

Lanskoletni finalisti nove sezone Lige prvakov niso začeli najbolje saj se iz Pireja vračajo zgolj s točko, kaj lahko pa bi se zgodilo, da bi domačim po zaostanku z 2:0 uspel popolni preobrat. Začetne minute so pripadle domačim nogometašem, ki so tudi prvi zapretili. V 18. minuti je Miguel Guerrero stresel vratnico po strelu iz neposredne bližine. Gostje pa so se slabih deset minut kasneje razveselili prvega zadetka na tekmi. Yassine Meriah je v kazenskem prostoru zrušil Harryja Kanea, ki je prevzel odgovornost in svojo ekipo popeljal v vodstvo. V Pireju so zavladali gostje, ki so zgolj tri minute kasneje znova zadeli. Po zmedi na sredini igrišča je v protinapad krenil Ben Davies, v sredini našel Lucasa Mouro, ki je natančno zadel ob levi vratnici. To sta bila tudi edina strela v okvir vrat, ki so ju zmogli Londončani v prvem polčasu. Veliko bolj podjetni so bili domači, ki so jih zbrali osem, eden izmed njih pa je v 44. minuti našel svoj cilj, ko je po lepi akciji v polno meril Daniel Podence. V nadaljevanje ni bilo treba veliko čakati, da se je mreža Tottenhamaznova zatresla. Gianluca Rocchi je ob prekršku Jana Vertnogehna na robu kazenskega prostora še drugič na srečanju pokazal na belo točko, ki jo je uspešni zvedel Mathieu Valbuena. Kot da bi drugi prejeti zadetek streznil goste, so ti znova prevzeli pobudo na terenu, a se rezultat do konca srečanja, kljub lepi priložnosti Dele Allija in Erika Lamela, ni spremenil.

Mathieu Valbuena je iz najstrožje kazni v 54. minuti postavil končni rezultat srečanja v Pireju. FOTO: AP

Kingsley Coman je začel strelski pohod Bavarcev. FOTO: AP

PSG – Real Madrid

Dvanajstkratni evropski prvaki so v Pariz pripopotovali vedoč, da v francoski prestolnici sploh še niso izgubili. Ob zadnjem srečanju med kluba se je tretjeuvrščena ekipa španskega državnega prvenstva veselila zmage z 2:1, ko sta zadela Cristiano Ronaldo in Casemiro. Domači so v srečanje krenili mnogo bolj odločneje in se zasluženo prvi veselili. Za svoj bivši klub je bil usoden Angel di Maria, ki je s strelom na bližnjo vratarjevo vratnico premagal Thibauta Courtoisa. Real je zapretil preko Edena Hazarda, a je bil Belgijec v 16. minuti premalo natančen. Najboljši posameznik Reala v letošnji sezoni pa je na sceno stopil v 32. minuti. Gareth Bale je s približno 25 metrov izvajal prosti strel in cilj zgrešil za nekaj centimetrov. Kdor ne da, dobi. Že v naslednji minuti je drugi zadetek na tekmi dosegel di Maria, ki je z lepo odmerjenim strelom ob levi vratnici še drugič premagal Courtoisa. S tem pa dogajanja na Parku Princev ni bilo konec. V 35. minuti je goste z zadetkom v igro vrnil Bale, a je bilo Anthonyju Taylorju po pregledu videotehnologije sporočeno, da je Valižan igral z roko. Di Maria bi se lahko po dobri uri srečanja veselil hat-tricka, a je njegov strel končal visoko preko gola. V 70. minuti je svoj debitantski nastop v dresu belega baleta v Ligi prvakov vpisalLuka Jović. Sedem minut kasneje so se Madridčani začeli veseliti po strelu Karima Benzemaja, a je bil tudi njihov drugi zadetek na srečanju razveljavljen. Tokrat zaradi prepovedanega položaja francoskega napadalca. Francoski prvaki so do konca srečanja nadzorovali dogajanje na zelenici, v 91. minuti pa je Thomas Meunier zgolj še potrdil zmagovalca.

Angel di Maria je mrežo svojega bivšega kluba nocoj zatresel dvakrat. FOTO: AP

Club Brugge – Galatasaray

Močno okrepljeni Galatasaray se je na gostovanje v Belgijo odpravljal po dveh zaporednih zmagah v turškem državnem prvenstvu, Brugge pa je aktualnega turškega prvaka pričakal kot vodilni belgijski klub. Na stadionu Jan Breydel so srečanje bolje začeli domačini, ki so zapretili preko Mateja Mitrovića v 19. minuti, a je Hrvatov strel z glavo bil premalo natančen. Nasploh je prvi del srečanja pripadel Bruggeu, ki je nizal priložnosti, najbližje pa je bil Federico Ricca, ki je v 35. minuti stresel vratnico. Začetek drugega polčasa je prav tako pripadel domačim, ki so bili blizu uspeha preko Emmanuela Dennisa in Davida Okerekeja, a se je dvakrat izkazal Fernando Muslera. Gostje iz Turčije so bili v podrejenem položaju, a povsem brez priložnosti niso bili. Sofiane Feghoulije z roba kazenskega prostora meril previsoko, zadnja omembe vredna priložnost na srečanju pa je pripadla japonskemu veteranu Yutu Nagatomu, a je z velike oddaljenosti meril levo od vrat Simona Mignoleta.

Sofiane Feghouli in soigralci so se morali v Belgiji zadovoljiti s točko. FOTO: AP

Mislav Oršić je lastnoročno odločil srečanju na Maksimirju. FOTO: AP

Shakhtar – Manchester City

Drugi obračun skupine C je bil zaradi varnostnih razlogov odigran v Kharkivu, gostje iz sinjemodrega dela Manchesterja pa so brez večjih težav prišli do zmage. Dominantna predstava v prvem polčasu je proizvedla dva zadetka, obakrat pa je udarila naveza Riyad Mahrez-Ilkay Gündogan. Manchester City je že vse od samega začetka vršil pritisk na zadnjo vrsto Ukrajincev, ki so le s težavo prihajali do priložnosti, dokaz o njihovi podrejenosti pa je en sam strel v okvir vrat v prvih 45 minutah. Že pred prvim zadetkom pa so bili gostje izjemno blizu le-tega preko Gabriela Jesusa, veselje pa je Brazilcu preprečil eden izmed domačih branilcev. Nato pa sta na sceno stopila Alžirec in Nemec in po lepi podaji slednjega je za veselje gostujočih navijačev poskrbel prvi. V 38. minuti sta vlogi zamenjala. Po prodoru z desne strani igrišča je Mahrez s podajo v sredino našel Gündogana, ki se je sprehodil do vrat in iz neposredne bližine matiral Andrija Pyatova. Gostje so v drugem polčasu stopili na žogo in zgolj nadzorovali potek srečanja, v 75. minuti pa preko Jesusa zabili še zadnji žebelj v krsto ukrajinskega prvaka.