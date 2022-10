Galtier: Veste, kako pomemben je Messi v naši igri, zato iščemo druge rešitve

V 4. krogu skupinskega dela Lige prvakov se bosta na stadionu Parku princev pomerila francoski Paris Saint-Germain in portugalska Benfica (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.40). Trenutno sta moštvi enaki po številu zbranih točk, gre pa za boj za prvo mesto na lestvici skupine H. V pariški zasedbi zaradi poškodbe ne bo argentinskega zvezdnika Lea Messija, pariški trener Christophe Galtier pa pravi, da bomo morali poiskati druge načine, da zmagajo.

Lionel Messi bo izpustil tekmo Lige prvakov proti Benfici, tako kot je Argentinec izpustil zadnji dvoboj v francoskem prvenstvu na gostovanju v Reimsu. Omenjeno tekmo je Brazilec Neymar začel na klopi, Paris Saint-Germain pa v soboto ni uspel zmagati, tekma se je končala z delitvijo točk in brez golov. Messi ima poškodovano mečno mišico, poškodba ni hudo resna, datira še v čas tekme Lige prvakov iz gostovanja na Portugalskem. V klubu so se odločili, da je bolje, da dobi še nekaj dni počitka za izboljšanje stanja, kot da ga forsirajo in se zadeva zaplete. Messi je eden ključnih igralcev pariškega moštva in je letos v izvrstni formi, pravzaprav je to trenutno najboljša njegova sezona pri PSG. Petim golom in sedmim podajam v Ligue 1 je dodal še dva gola in podajo v Ligi prvakov. Prav na zadnji tekmi v Lizboni je bil edini strelec Parižanov, ko so iztržili remi proti Benfici (1:1).

icon-expand Neymarja čaka več dela, ko v zasedbi PSG ne bo Lionela Messija. FOTO: AP

"Leo je med prvo tekmo v gosteh z Benfico začutil težavo v mečni mišici. Vsi smo mislili, da bo že lahko igral na drugi tekmi, a še ni pripravljen. To je samo šest dni premora, kar je veliko premalo. Stanje je veliko boljše, a še vedno ima tisti občutek, ki bi lahko bil na tako pomembni tekmi problematičen, zato bo raje počakal. Bomo videli, kako se bo stvar razvijala, bo pa zelo verjetno na voljo za tekmo z Marseillom," je na novinarski konferenci pred tekmo Lige prvakov dejal trener Christophe Galtier.

"Veste, kako pomemben je Leo v naši igri, a najpomembnejša stvar je njegova fizična pripravljenost in njegova povezanost z Neymarjem, Kylianom in bočnimi branilci. Morali bomo najti druge rešitve, druge situacije in druge povezave, da ustvarimo dovolj nevarnosti za portugalsko obrambo," je še izpostavil domači trener, ki bo moral pripraviti drugačno taktiko.

icon-expand Christophe Galtier FOTO: AP

Drevi v prenosu na Kanalu A in VOYO ob 20.40 tekma med francoskim Paris Saint-Germainom in portugalsko Benfico, v sredo pa sledi še prenos obračuna Barcelone in milanskega Interja.

V skupini H Lige prvakov sta še moštvi torinskega Juventusa in izraelskega Maccabija iz Haife, na prvih dveh mestih sta po točkah izenačeni moštvi PSG-ja in Benfice (obe ekipi sta pri sedmih točkah). Obe moštvi sta v zelo dobri formi, zasedba trenerja Rogerja Schmidta je zabeležila 15. tekmo zapored brez poraza (13 zmag, 2 remija), Christophe Galtier pa je pri 13 tekmah brez poraza (11 zmag, 2 remija). "Najprej bomo analizirali prvo tekmo in videli, kako nam je Benfica povzročala težave in če je bilo taktično vse narejeno pravilno. Če se odločimo za spremembo taktike in drug sistem, moramo biti sposobni ustvariti nove "naveze", ki bodo nevarne. Veliko se pogovarjam s svojimi starejšimi igralci, s svojim štabom, da vidim, kako lahko spremenimo stanje in nadomestimo tiste igralce, ki manjkajo," pred tekmo s portugalsko zasedbo pravi francoski trener, ki ne bo mogel računati tudi na poškodovane Kimpembeja, Renata Sanchesa in Nuna Mendesa.

Veliko trener pričakuje od drugih zvezdnikov v moštvu, Neymarja in Kyliana Mbappeja. Sicer se v zadnjem obdobju širijo govorice, da omenjena nista na isti "valovni dolžini", da se zvezdnika ne razumeta, kar naj bi povzročalo konflikte v garderobi. "Tehnično "razmerje" med Neyem in Mbappejem na igrišču obstaja in delujeta dobro, tudi statistika govori temu v prid. Toda v naši igri moramo imeti tudi druge različice, sicer nas lahko nasprotniki prelahko zaprejo. Rešitve moramo najti v širini našega kadra, tako smo delali tudi na postavitvi, da bi lahko imeli večjo raznolikost v naši igri," poudarja strateg Parižanov. Predvideni postavi:

PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Sarabia, Mbappé, Neymar



Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández; Diogo Gonçalves, Rafa Silva, Joo Mário; Gonçalo Ramos