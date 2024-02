PSG se vloge favorita zaveda, a prav tako kakovosti Real Sociedada

Nogometaši v elitni Ligi prvakov so s torkovima tekmama, v prenosu ste lahko spremljali dvoboj Leipziga in Reala, že začeli izločilne boje. Sreda ponuja nov nogometni spektakel. Za čim boljše izhodišče pred povratno tekmo osmine finala se bosta v Parizu udarila francoski PSG in španski Real Sociedad iz San Sebastiana. Prenos na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 20.30.

Nova sezona in nov lov "velebogatega" francoskega PSG-ja na najbolj čislano in iskano evropsko klubsko nogometno lovoriko.

Serijski francoski nogometni prvaki v domačem prvenstvu ne blestijo a, kljub temu trdno zasedajo prvo mesto na prvenstveni tabeli. Po odigranih 21 tekmah imajo kar enajst točk naskoka pred prvim zasledovalcem Rennesom. Parižani imajo za sabo serijo osmih tekem brez poraza in, kot kaže, so pravo formo ujeli pravi čas. Odlično pripravljenost bodo potrebovali že na prvi stopnici izločilnih bojev, saj jim bo na dveh tekmah osmine finala LP nasproti stal nevarni Real Sociedad.

Baski so sicer v zadnjem obdobju padli v formi, na zadnjih treh tekmah v španskem prvenstvu so ostali brez zmage in trenutno držijo sedmo mesto na tabeli, a so daleč od tistih, ki se borijo za mesta v Ligi prvakov za naslednjo sezono. Prav zato bodo še kako motivirani in posledično nevarni tudi proti favoriziranim Parižanom. "Zavedamo se moči ekipe iz San Sebastiana. Predvsem na svojem igrišču so vselej trd oreh. Imajo dovolj kakovosti in tudi izkušenj, da na kolena spravijo vsako ekipo v Evropi. Ne glede na to, da na zadnjih tekmah rezultatsko niso blesteli, bodo v Parizu zelo nevarni," je za pariški L'Equipe razpredal strateg francoskih prvakov Luis Enrique.

"Težav s poškodbami nimamo. Vsaj kar se tiče novih imen na seznamu. Dobro treniramo in tudi igramo v zadnjem času, zato smo na dvoboj s Španci pripravljeni," je prepričan nekdanji nogometaš Barcelone in Reala, ki se zaveda, da v Parizu v Ligi prvakov velja le osvojitev laskavega naslova.

"Mislim, da nam ni potrebno dodajati bremena, saj smo že sami dovolj motivirani in ambiciozni. Tudi breme rezultata si nalagamo sami. Zavedamo se, da v Parizu velja le naslov. A potrebno bo iti iz tekme v tekmo, iz dvoboja v dvoboj," je uglednemu pariškemu športnemu časniku še zaupal Luis Enrique. "Pred nami je ključni del tekmovalne sezone, ko popravnega izpita več ni," je zaključil strateg serijskih francoskih prvakov.

V San Sebastianu komaj čakajo, da se izločilni boji Lige prvakov začno. Real Sociedad je dobil skorajda najtežjega nasprotnika na prvi oviri play-offa, a bele zastave vnaprej ne bo izobesil.

Povratne tekme bodo 5., 6., 12. in 13. marca. Četrtfinale bo 9. in 10. ter 16. in 17. aprila, polfinale 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo 1. junija na londonskem Wembleyju.

"Mislim, da bomo leteli po igrišču, motivirati fante za obračun v Parizu ne bo potrebno," je za AS iz prve izstrelil trener Baskov Imanol Alguacil Barrenetxea. "Na zadnjih treh tekmah nismo zmagali. Mislim, da je večina že razmišljala o Ligi prvakov. Real Sociedad ne igra vsako sezone v Ligi prvakov, še manj pa je udeleženec izločilnih bojev. Prepričan sem, da bomo iz sebe iztisnili vse, kar imamo," je za AS še dejal strateg ekipe iz San Sebastiana, ki pričakuje francosko ofenzivo od prve minute.

"Če zdržimo prvih deset–petnajst minut pričakovane ofenzive domačih, nam utegne biti v nadaljevanju precej lažje in verjamem, da bomo, ko bo tekma prehajala v drugi del, vse bolj nevarni v napadu. Imamo kakovost, da v škripce spravimo vsakogar. Resda so Parižani favoriti, toda le-ti ne zmagujejo vedno. Naša priložnost bo tudi breme rezultata, ki je na strani tekmecev," zaključuje Imanol Alguacil Barrenetxea.