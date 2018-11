PSG spet na udaru: Uefa pregleduje pogodbe, grozi izključitev iz LP

Zaradi nespoštovanja pravil finančnega fair playa bi lahko Evropska nogometna zveza (Uefa) prepovedala nastop Paris Saint-Germaina v prihodnji sezoni evropskih tekmovanj. To je udarna novica francoskega športnega časnika L'Equipa, ki poroča, da bi pregled pogodb, ki jih je s pokrovitelji sklenil PSG, lahko privedel do ostre kazni. Tej so se francoski prvaki poleti izmuznili, tokrat pa naj bi imela Uefa, ki ji predseduje Slovenec Aleksander Čeferin, veliko tršo roko.

PSG

Pod drobnogledom sta tudi prestopa napadalcev Neymarja iz Barcelone inKyliana Mbappejaiz AS Monaca. Če je bil prihod Brazilca veliko bolj "transparenten", šlo je za plačilo odkupne klavzule, so se Parižani ob prihodu Mbappeja izmuznili številnim oviram s tem, ko so namesto odkupa njegove pogodbe napadalca francoske reprezentance pripeljali na enoletno posojo.