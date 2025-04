PSG z lepo popotnico na gostovanje k Aston Villi

Nogometaši Paris Saint-Germaina so na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov proti Aston Villi doma slavili s 3:1. Parižani so se sicer znašli v zaostanku, a jih to ni zmedlo. Hitro so se pobrali in prišli do zanesljive zmage, ki jim zagotavlja lepo popotnico za povratno tekmo, ki bo na domačem stadionu Aston Ville v Birminghamu.