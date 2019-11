To je Mauro Icardi - sam proti vsem

Na Kanalu A in VOYO si boste po torkovi tekmi med Real Madridom in Paris Saint-Germainom na Santiagu Bernabeuu (ob 20.40) lahko v sredo ogledali še spopad Liverpoola in Napolija z Anfielda, prav tako ob 20.40 tudi s tekstovnim prenosom na naši spletni strani.

Na Park princev je poleti prispel brez velikega trušča. Ob Kylianu Mbappeju, Edinsonu Cavaniju in Neymarju se je zdel Mauro Icardi zgolj zelo dobra zamenjava a je tudi po sili razmer zaradi številnih poškodb prevzel eno vodilnih vlog v moštvu. Igrati z velikimi zvezdami in velikim igralci, kakršne ima Paris Saint-Germain, je velik izziv. Ko je tudi sam povsem okreval se je 1. oktobra začel njegov strelski pohod. Ravno v Ligi prvakov je zabil svoj prvi gol v novem klubu na vedno vročem gostovanju pri Galatasarayu.

"S toliko fenomeni in odličnimi nogometaši, kolikor jih je v tej ekipi, bo res veliko lažje dosegati gole,"je dejal ob prihodu. Do ravnokar končanega reprezentančnega premora je sledilo še osem zadetkov na sedmih tekmah - za navijače Parižanov najljubša je dosegel ob visoki zmagi nad večnim rivalom Marseillom. Povsem drugače se mu je v drugi polovici minule sezone godilo pri Interju. Po mnenju navijačev ni bil primeren kapetan. Mediji so se redno ukvarjali tudi z izpadi njegove žene in agentke Wande Nare. Februarja sta si med pogajanji za novo pogodbo nato privoščila nedopustno: Icardi je pred gostovanjem na Dunaju sporočil, da bo raje ostal doma.