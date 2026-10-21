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Liga prvakov

'Sem culé, navijač Barcelone, a hkrati profesionalec'

Pariz, 21. 10. 2026 08.39 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Luis Enrique

Vrhunec torkovega večera 3. kroga nogometne Lige prvakov je bil brez dvoma obračun branilca naslova Paris Saint-Germaina in na začetku sezone izjemne Barcelone, na pariškem Parku princev. Dobil ga je aktualni prvak PSG s 4:2 in Kataloncem prizadejal sploh prvi poraz v sezoni. In to pred prihajajočim El clasicom proti madridskemu Realu.

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Ljubitelji vrhunskega nogometa so v Ligi prvakov spremljali še en spektakel. Paris Saint-Germain je na Parku princev s 4:2 premagal Barcelono in potrdil odlično formo ter uspešnost v medsebojnih obračunih. Parižani so namreč dobili štiri od zadnjih šestih tekem proti Kataloncem, ob enem remiju in enem porazu.

Statistika obračuna med PSG-jem in Barcelono
Statistika obračuna med PSG-jem in Barcelono
FOTO: Sofascore.com

S to zmago je PSG izenačil tudi klubski rekord 13 zaporednih tekem brez poraza v ligi prvakov. Niz vključuje devet zmag in štiri remije, nazadnje pa jim je kaj podobnega uspelo v sezonah 2012/13 in 2013/14.

Enrique zadovoljen, a previden

Trener PSG-ja Luis Enrique je po zmagi nad svojim nekdanjim klubom poudaril, da je pričakoval zahtevno srečanje. "Videli smo tekmo, kakršno sem pričakoval. Zelo težko. Pravo moč Barcelone zares spoznaš šele, ko stoji nasproti tebe na igrišču. Bila je zelo izenačena tekma. V prvem polčasu smo bili odlični, v drugem pa smo trpeli nekaj minut, ko je Barcelona prevzela pobudo. Nato smo ponovno našli svoj ritem."

Luis Enrique
Luis Enrique
FOTO: AP

Nekdanji trener Barcelone je izpostavil tudi pomen prilagajanja med tekmo: "Če želiš zmagovati na takšnih tekmah in osvajati velike lovorike proti ekipam, ki so na tvoji ravni ali celo nad njo, se moraš prilagoditi razmeram na igrišču. Če vrhunskemu nasprotniku dovoliš njegov trenutek, te lahko kaznuje."

Za igralca tekme je bil izbran odlični Desire Doue
Za igralca tekme je bil izbran odlični Desire Doue
FOTO: Sofascore.com

Kljub uspešni seriji rezultatov Enrique ne želi slišati o vlogi velikega favorita. "Nismo nad drugimi. To bi bila prva past, če bi začeli verjeti, da smo najboljši ali nekaj posebnega. Danes smo bili boljši predvsem zaradi pritiska naših napadalcev. Proti Barceloni se brez pomoči celotne ekipe preprosto ne moreš braniti."

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Ob koncu se je za L'Equipe dotaknil še odnosa do nekdanjega kluba: "Sem culé, navijač Barcelone, a hkrati profesionalec. Danes uživam v zmagi svoje ekipe."

Doue: Zmaga je plod dela celotne ekipe

Mladi pariški zvezdnik Desire Doue je za L'Equipe poudaril kolektivni pristop PSG-ja. "Na igrišču dajemo vse od sebe in rezultati to potrjujejo. Ostajamo osredotočeni in lačni zmag. Danes moramo izpostaviti delo celotne ekipe. To ni le moja zasluga. Branilci, vezisti in napadalci so opravili izjemno delo. Nikoli se ne počutimo premagane, saj vemo, da lahko zadetek dosežemo do zadnjega sodnikovega žvižga."

Desire Doue
Desire Doue
FOTO: AP

Njegov soigralec Fabian Ruiz v komentarju za pariški L'Equipe prav tako ni skrival zadovoljstva. "Veseli smo zmage proti odličnemu nasprotniku. V prvem polčasu smo bili svežejši, vendar je bila tudi Barcelona zelo dobra. Nikogar ne gledamo zviška, imamo pa popolno zaupanje vase, tako v igralce, ki začnejo tekmo, kot v tiste, ki vstopijo s klopi."

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