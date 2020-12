Borussia (M) v Madridu s priložnostjo za zgodovinski uspeh

Borussii (M) bi se uspelo uvrstiti v izločilne boje, kar bi bi izjemen uspeh. Trener Borussie Marco Rose pa je kot kaže povsem miren pred tekmo v Madridu: "Ni razloga, da bi bili nervozni. Smo pripravljeni. Res je, da lahko dosežemo nekaj zgodovinskega za nas. Veselimo se naše naloge in želimo izkoristiti dobro izhodišče, ki ga imamo. Seveda vemo, kako pomembna je ta tekma in potrebujemo dobro našo predstavo. Zaupam svojemu moštvu. Doslej smo igrali dobro in sedaj je prišla naša priložnost."

Borussia, vodilno moštvo v skupini, za napredovanje potrebuje točko, manjša prednost za bundesligaško zasedbo je tudi dejstvo, da galaktiki ne bodo imeli bučne podpore s tribun stadiona Alfreda Di Stefana. Rose sicer pravi, da pogreša navijaško vzdušje: "Želeli bi igrati na polnem Bernabeuu, to je vedno nekaj posebnega. To ni mogoče, kar je velika škoda, vendar prazne tribune niso naša prednost. Vemo tudi, da je tekma pomembna za njih in vemo, da imajo igralce, ki so zelo individualno močni, a za to imamo taktične rešitve."

Da zmorejo, so nogometaši Borussie (M) pokazali tudi v letošnji sezoni Lige prvakov, saj so na petih tekmah skupinskega dela (skupina B) dvakrat zmagali, dvakrat iztržili remi in le enkrat izgubili (poraz do doživeli na zadnji tekmi, ko je milanski Inter v Mönchengladbachu slavil s 3:2). Skupina B je sicer izjemno uravnotežena in zanimivo bo videti, kako se bo razpletlo, saj bo končni vrstni red v skupini, tudi kar se tiče uvrstitve v Ligo Evropa, kamor se uvrsti tretjeuvrščeno moštvo, znan tudi glede na razplet tekme med Šahtarjem in milanskim Interjem.