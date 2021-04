PSG – City: tekmovalnost med kluboma je že zdavnaj prešla v sovražnost

V nogometni Ligi prvakov je ostala le še najboljša četverica. Med polfinalisti so trije, ki so bili še pred nekaj dnevi člani Superlige. Chelsea in City sta si medtem že premislila, pri Realu uradno še niso končali sodelovanja v njej, le PSG je bil že od začetka proti oziroma ni bil med ustanovnimi člani. Real in Chelsea sta prvi polfinalni obračun že odigrala, na vrsti je spopad Manchester Cityja in PSG-ja. Prenos dvoboja bo na VOYO in Kanalu A od 20.30 dalje. Začenjamo z vsebinsko zanimivim studijskim delom.

Za aktualnega šampiona Lige prvakov Bayerna je bil usoden prav polfinalist PSG. V najboljšem četrtfinalnem dvoboju je napredoval zaradi golov v gosteh (skupni izid je bil 3:3) in se tako Bavarcem maščeval za poraz v lanskem finalu. Tako se marsikdo sprašuje, ali je to vendarle leto Parižanov, ki so po odmevnem "skalpu" dobili dodatno samozavest.

Prva tekma polfinala je na sporedu danes zvečer.

"To smo potrebovali. Morali smo pokazati sami sebi, da jih lahko premagamo. In to smo storili," je po uvrstitvi v polfinale in pred uvodnim dvobojem z Manchester Cityjem dejal eden zvezdnikov pariške zasedbe, BrazilecNeymar. PSG vodi Mauricio Pochettino, ki upa na nov finale po neuspehu na tistem s Tottenhamom leta 2019. Pariško moštvo straši tekmece s svojim hitrim protinapadom, pri čemer ob Neymarju blestiKylian Mbappe. To je bilo predvsem na prvih letošnjih izločilnih tekmah usodno tako za Barcelono kot za Bayern. Bogati katarski lastniki PSG upajo, da bosta oba zvezdnika ostala v klubu. "Očitno je, da se tu počutim zelo sproščeno in kot doma," je Neymar povedal za brazilski TNT Sports. PSG je le nekaj dni pred polfinalnim obračunom s sinjemodrimi iz Manchestra podaljšal pogodbo z vratarjem Keylorjem Navasomše za naslednja tri leta, pa tudi s poškodovanim Juanom Bernatomdo leta 2025 in argentinskim napadalcem Angelom Di Mario do leta 2022 z možnostjo dodatne sezone. Večina pozornosti pa je zdaj usmerjena v podaljšanje sodelovanja z zvezdnikoma Neymarjem in Kylianom Mbappejem.

"V klubu so naredili vse, da bi imeli igralci glave naravnane samo na dvoboja z Manchester Cityjem. Vložek je velik, tekmeca čutita, da bi lahko bila prav ta sezona tista, v kateri bi lahko prišli do laskave lovorike Lige prvakov. Ob tem ni nezanemarljiv tudi podatek, da so si lastniki Cityja in PSG-ja že dalj časa v laseh. Arabski in katarski lastniki so zmetali enormne vsote denarja v kluba in počasi zahtevajo rezultate v Ligi prvakov. Zanima jih le osvojitev lovorike. Med kluboma oziroma lastniki vlada velika tekmovalnost, nekateri pravijo, da celo sovražnost, ki pa je navzven ne kažejo," je pariškiL'Equipe izčrpen pri opisovanju odnosov med lastniki klubov. "Vemo, kaj bi za naš klub pomenila nova uvrstitev v finale. Ne čutimo pritiska glede rezultata, a se zavedamo, kaj se od nas želi in pričakuje. Ker je PSG lani že bil v finalu, je povsem normalno, da želi letos stopničko višje. A ne bo katastrofa, če obstanemo v polfinalu, saj nam nasproti stoji verjetno celo najzahtevnejši tekmec sploh. Manchester City je v tej sezoni v zastrašujoči formi," se v pogovoru za L'Equipe "tolaži" strateg Parižanov Pochettino.

Mnogi menijo, da bo dvoboj PSG – Manchester City finale pred finalom. Angleži so v četrtfinalu Borussio Dortmund izločili dvakrat z 2:1.

Finale Lige prvakov bo 29. maja v Istanbulu.

Spet je zmagoviti gol za City, ki bo prvič zaigral v polfinalu pod vodstvom Pepa Guardiole, prispeval mladi Phil Foden. "Klub in ekipa si to zaslužita. Hvaležni smo, da smo prvič prišli v polfinale s to zasedbo. Seveda smo zelo srečni," je dejal Cityjev nemški vezistIlkay Gündogan za BT Sport. Prva tekma bo na stadionu Park princev, odločitev o zmagovalcu pa bo padla 4. maja na tekmi na stadionu Etihad v Manchestru. Vložek je velik, Manchester City pa čaka zahtevna naloga že na gostovanju v francoski prestolnici. Nazadnje se je City prebil v polfinale Lige prvakov v sezoni 2015/2016, ko so pod vodstvom takratnega trenerja Manuela Pellegrinija premagali in izločili prav PSG. Nato so v polfinalu naleteli na Real, ki je v tej sezoni tudi osvojil naslov prvaka. Galaktiki so takrat v finalu LP premagali mestnega tekmeca Atletico. "To je drugič, da smo se prebili do polfinala, zato se tukaj ne moremo zanašati na zgodovino kluba, vendar jo bomo začeli graditi," pravi Guardiola, ki je angleško moštvo prevzel sezono kasneje. "Tako nepredvidljiv dvoboj dveh enakovrednih ekip lahko odloči že navdih posameznika ali dnevna forma ekipe. Moštvi sta preveč enakovredni, da bi do odločitev lahko prišlo že po prvi tekmi. Spomnimo se, kako je PSG trpel proti Bayernu, ki je na povratni tekmi kljub zaostanku s prvega dvoboja zelo grozil in bil blizu napredovanju," za otoške medije pravi Guardiola. Prav Otočani so v napovedi spopada PSG – Manchester City izpostavili, da se lastniki obeh klubov "ne morejo videti". "Tekmovalnost je že zdavnaj prešla v sovražnost. Ni dvoma, da bodo lastniki igralce in stroko dodatno motivirali pred polfinalnim spopadom in jih tudi dodatno stimulirali."

Liga prvakov, polfinale, prva tekma:

PSG – Manchester City
Predvideni enajsterici:

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappe. Trener: Mauricio Pochettino. Manchester City:Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva. Trener: Pep Guardiola.

