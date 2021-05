Verratti in Herrera sodnika obtožila, da je žalil igralce PSG-ja

Španec Ander Herrera je po tekmi za RMC Sport dejal, da je sodnik s kletvico naslovil Leandra Paredesa. "Če to rečemo mi, če to izjavi igralec, ga takoj doletijo tri ali štiri tekme suspenza," je o obnašanju nizozemskega sodnika dodal Herrera.

Brez dvoma so bili igrali PSG-ja jezni, ker je sodnik izključil Angela Di Mario, takrat je bilo na igrišču precej "vroče", sodnik je imel polne roke dela, saj se strasti niso umirile. Bilo je kar precej prekrškov, a so se nervozni igralci počasi le umirili, Marco Verrati je po tekmi dejal: "Verjeli smo do rdečega kartona. Priigrali smo si veliko priložnosti. Bili smo boljši, potem smo dobili gol iz prve njihove priložnosti, tako kot na prvi tekmi. Vendar to je tako, ko igraš z močnimi moštvi."Kletvico pa naj bi Kuipers namenil tudi Marcu Verrattiju, ki je o tem spregovoril po tekmi. "Če bi jaz to rekel, bi takoj dobil deset tekem kazni," je dejal.

V nadaljevanju je bil Verratti bolj umirjen in je še dodal:"Tudi City si je zaslužil to, ker pod vodstvom istega trenerja delajo že šest ali sedem let in to bo njihov prvi finale. Vendar moramo pohvaliti tudi svojo serijo, ker smo v dveh letih bili v finalu in polfinalu. Moramo nadaljevati, pa tudi naš trener je tukaj šele pet mesecev. Moramo verjeti, ker nekega dne se bo tudi nam uresničil cilj. Borili smo se do konca in vsakomur lahko pogledamo v oči."