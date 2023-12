Hummels: Nič ne bi imeli proti, če Parižani izpadejo

Dortmundčani so se že uvrstili v izločilne boje, za osvojitev prvega mesta pa jim bo v obračunu s Parižani dovolj že remi.

Spektakel Borussia Dortmund – PSG od 20.40 v prenosu na Kanalu A in VOYO.

Točka na drugi strani aktualnim francoskim prvakom lahko ne bo zadosti v boju za osmino finala, zato bo četa trenerja Luisa Enriqueja na stadionu Signal Iduna Park diktirala tempo igre in iskala vse tri točke. " Ekipa je v dobrem stanju. Večjih težav s poškodbami nimamo, zato pričakujemo pravo reakcijo ekipe na vročem gostovanju v Dortmundu ," je za pariški L'Equipe spektakel v Dortmundu napovedal strateg PSG-ja, ki se zaveda, da ima ekipa še vse v svojih rokah. Seveda, če ji uspe zmagati. V nasprotnem ne bodo odvisni sami od sebe ...

"Vemo, kaj nam tekma prinaša, in zavedamo se tudi, kaj nam lahko odnese," je bil slikovit Španec na francoski klopi, ki na vso moč hvali tekmeca ... "Borussia je na svojem stadionu še posebej nevarna. Tu lahko užene prav vsakogar. Če bomo le kanček pod nivojem, se nam ne obeta nič dobrega. Glede na to, da so že uvrščeni v izločilne boje, bodo še bolj nevarni, saj bodo sproščeni. Na drugi strani pa bodo prav gotovo lovili prvo mesto v skupini, ki prinaša povratno tekmo doma v izločilnih bojih," je bil izčrpen Enrique.