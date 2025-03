Enrique: Liverpool je najboljša ekipa v Evropi ta hip

V nogometni Ligi prvakov so nocoj na sporedu še preostale prve tekme osmine finala. Najbolj zanimivo bo v Parizu, kjer se bosta pomerila PSG in Liverpool. Prenos nogometnega spektakla na Kanalu A in VOYO. Z bogatim studijskim delom začnemo ob 20.30.

UEFA Liga prvakov: PSG - Liverpool FOTO: VOYO icon-expand

Najbolj odmeven obračun sredinega nogometnega večera je dvoboj med Paris Saint-Germainom in Liverpoolom. Derbi dveh ekip v odlični formi bo pokazal vrednost tako ene kot druge. "Liverpool dobro poznam. Bodisi gre zanje bodisi za katero drugo veliko ekipo, imamo vedno približno idejo, kaj predstavljajo. Toda po analizi tekmecev, resnično ne vidim boljše ekipe. To bi lahko bil finale Lige prvakov, a žal temu ne bo tako," je pred obračunom z angleško ekipo dejal trener PSG Luis Enrique.

"Po mojem so redsi najbolj vroča ekipa v Evropi v tej sezoni, če ne drugega pa najbolj prepričljiva ekipa ta hip," je bil poln hvale na račun tekmecev 54-letni Španec na klopi serijski francoskih prvakov.

Luis Enrique FOTO: AP icon-expand

Parižani poraza ne poznajo že 22 tekem, od tega so dobili zadnjih deset obračunov s skupno razliko v golih kar 40:7. Po drugi strani pa Enriquejem varovancem manjkajo tiste zares zahtevne tekme v domačem tekmovanju. Rdeči iz mesta Beatlov so na zadnjih dveh tekmah zanesljivo ugnali Newcastle in Manchester City, z Aston Villo pa so osvojili le točko. V domačem prvenstvu niso izgubili vse od 14. septembra, v tem času pa so nanizali 17 zmag in sedem remijev.

Liverpool pod vodstvom Arneja Slota ne izgublja veliko, še posebej ne na najtežjih tekmah, je pa poraza nanizal v pokalu FA proti Plymouthu in v ligi prvakov proti PSV Eindhovnu, ki pa nista skazila podobe rdečih v sezoni 2024/25. "Smo v dobrem stanju to potrjujejo tudi naše predstave ter rezultati v zadnjem obdobju. A to nas, verjemite, ne bo uspavalo pred obračunom s Parižani," je v pogovoru z otoškimi mediji iz prve izstrelil strateg redečih, kis e zaveda, da je nogometna Liga prvakov povsem drugačno tekmovanje kot je to otoška Premier League.

"Tu so povsem drugačne nogometne zakonitosti. Aktualna forma v takšnih obračunih, predvsem pa v izločilnih bojih, praviloma ni odločilna. Gre za dvoboj, ki je sestavljen iz dveh tekem, o potniku v četrtfinale pa bo odločal šele obračun na našem Anfieldu, v to sem prepričan. Ne pričakujem enosmernega prometa na tekmi v Parizu. Verjetno bodo tudi gostitelji bolj previdni," je prepričan 46-letni Nizozemec na klopi premočno vodilne ekipe v Premier League.

Arne Slot FOTO: AP icon-expand

Bo zaradi točkovne prednosti in manj obremenjujočega rezultatskega pritiska v angleški prvi ligi, klaj lažje proti PSG-ju? "Nikakor ne. Parižani že nekaj časa igrajo v izločilnih bojih Lige prvakov in vedo, kako se stvarem streže. Pričakujem močno obrambo z obeh strani, ne pričakujem golijade," je še dodal Arne Slot, ki večjih težav, tako kot njegov kolega na pariški klopi Enrique, s poškodovanimi in odsotnimi, nima. Izid, Liga prvakov, osmina finala, prva tekma:

PSG - Liverpool