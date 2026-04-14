Parižani tudi v drugo do zmage proti redsom

Liverpool jo je v boju s Paris Saint-Germainom pred slabim tednom v Parizu še dobro odnesel, ko je izgubil z 0:2, saj so Parižani zapravili še številne lepe priložnosti. Na Anfieldu pa so si vendarle želeli popraviti vtis. Liverpool, ki je bil še vedno brez prvega vratarja Alissona Beckerja, je po pol ure ostal še brez poškodovanega Huga Ekitikeja, ki ga je zamenjal Mohamed Salah. Pred tem so imeli Parižani eno lepo priložnost, svojo veliko pa so imeli v 31. minuti tudi rdeči, a je ostalo pri 0:0.

Ousmane Dembele FOTO: Profimedia

Malce zatem so morali menjati tudi Parižani, Nuna Mendesa je nasledil Lucas Hernandez, izid pa se do konca polčasa ni spremenil. Do spremembe ni prišlo niti v 49. minuti po nevarnem udarcu Liverpoolovega Codyja Gakpoja in še nekaj poskusih na obeh straneh. V 65. minuti je v kazenskem prostoru Parižanov padel Alexis Mac Allister, nakar je glavni sodnik Maurizio Mariani sprva pokazal na belo piko, nato pa po pregledu posnetka spremenil svojo odločitev na žalost Liverpoolovih navijačev.

Angleži so sicer v teh trenutkih več napadali, streljali, z nekaj obrambami pa jih je v obup spravljal Matvej Safonov. V 73. minuti pa je dokončno padla odločitev o polfinalistu, saj je Ousmane Dembele še povečal skupno prednost Francozov s strelom z 18 metrov. Isti igralec je udaril še v 91. minuti po protinapadu za končno slovo Liverpoola.

Liverpool - PSG FOTO: Sofascore.com

V sredo bosta še preostali četrtfinalni tekmi. Bayern bo doma branil prednost z 2:1 proti madridskemu Realu, Arsenal pa 1:0 proti Sportingu. Zmagovalec slednjega dvoboja se bo v polfinalu meril z Atleticom, prvega pa s PSG. Polfinale bo 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, finale pa bo 30. maja v Budimpešti. Izid, Liga prvakov, četrtfinale, povratna tekma:

Liverpool - PSG 0:2 (0:0) /0:2*

Dembele 73., 90. * izid prvega obračuna