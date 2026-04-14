Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Parižani tudi v drugo do zmage proti redsom

Liverpool, 14. 04. 2026 23.10 pred 14 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Liverpool - PSG

Na povratni tekmi četrtfinala nogometne Lige prvakov sta se na Anfieldu udarila domači Liverpool in francoski PSG. Parižani so na Otok "prinesli" prednost dveh zadetkov. Gostje iz francoske prestolnice so slavili tudi na povratni tekmi (2:0) in se zanesljivo uvrstili v polfinale LP. Oba gola v Liverpoolu je dosegel Ousmane Dembele.

Liverpool jo je v boju s Paris Saint-Germainom pred slabim tednom v Parizu še dobro odnesel, ko je izgubil z 0:2, saj so Parižani zapravili še številne lepe priložnosti. Na Anfieldu pa so si vendarle želeli popraviti vtis. Liverpool, ki je bil še vedno brez prvega vratarja Alissona Beckerja, je po pol ure ostal še brez poškodovanega Huga Ekitikeja, ki ga je zamenjal Mohamed Salah. Pred tem so imeli Parižani eno lepo priložnost, svojo veliko pa so imeli v 31. minuti tudi rdeči, a je ostalo pri 0:0.

Ousmane Dembele
FOTO: Profimedia

Malce zatem so morali menjati tudi Parižani, Nuna Mendesa je nasledil Lucas Hernandez, izid pa se do konca polčasa ni spremenil. Do spremembe ni prišlo niti v 49. minuti po nevarnem udarcu Liverpoolovega Codyja Gakpoja in še nekaj poskusih na obeh straneh. V 65. minuti je v kazenskem prostoru Parižanov padel Alexis Mac Allister, nakar je glavni sodnik Maurizio Mariani sprva pokazal na belo piko, nato pa po pregledu posnetka spremenil svojo odločitev na žalost Liverpoolovih navijačev.

Atletico zdržal nalet Barcelone za preboj v polfinale

Angleži so sicer v teh trenutkih več napadali, streljali, z nekaj obrambami pa jih je v obup spravljal Matvej Safonov. V 73. minuti pa je dokončno padla odločitev o polfinalistu, saj je Ousmane Dembele še povečal skupno prednost Francozov s strelom z 18 metrov. Isti igralec je udaril še v 91. minuti po protinapadu za končno slovo Liverpoola.

Liverpool - PSG
FOTO: Sofascore.com

V sredo bosta še preostali četrtfinalni tekmi. Bayern bo doma branil prednost z 2:1 proti madridskemu Realu, Arsenal pa 1:0 proti Sportingu. Zmagovalec slednjega dvoboja se bo v polfinalu meril z Atleticom, prvega pa s PSG.

Polfinale bo 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, finale pa bo 30. maja v Budimpešti.

Izid, Liga prvakov, četrtfinale, povratna tekma:
Liverpool - PSG 0:2 (0:0)  /0:2*
Dembele 73., 90.

* izid prvega obračuna

Liga prvakov
FOTO: 24ur.com
nogomet liga prvakov psg liverpool
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
vizita
Portal
Navaden glavobol je bil v resnici počena žila v možganih
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677