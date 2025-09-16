Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Presenečenja na startu: debitantski belgijski prvak ugnal nizozemskega

Eindhoven, 16. 09. 2025 20.38 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Začelo se je najbolj eminentno klubsko nogometno tekmovanje na svetu. Uvodni krog Lige prvakov seveda še ni odločilen, je pa vsaj delni pokazatelj, kako se bodo delile karte med sezono. Že na prvi tekmi sezone je prišlo do presenečenja, saj je belgijski prvak Union St. Gilloise, ki sploh prvič nastopa med nogometno elito, v Eindhovnu ugnal PSV (3:1). Londonski Arsenal je prav tako slavil na gostovanju. Topničarji so bili z 2:0 boljši od Athletica iz Bilbaa.

Athletic Bilbao vs Arsenal
Athletic Bilbao vs Arsenal FOTO: Sofascore.com

Za PSG se je konec letošnjega maja v Münchnu po zmagi nad milanskim Interjem končalo več kot desetletje dolgo obdobje razočaranj po neuspešnih naskokih na vrh evropske nogometne Lige prvakov. Razvpita pariška ekipa je tudi v sezoni 2025/26 glavna kandidatka za končno zmago, najmočnejše tekmice pa bo imela v angleških in španskih zasedbah.

Na tekmi PSV Eindhoven - Union St. Gilloise je prišlo do velikega presenečenja.
Na tekmi PSV Eindhoven - Union St. Gilloise je prišlo do velikega presenečenja. FOTO: AP

Anglijo bo v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini zastopalo kar šest klubov, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Newcastle, Chelsea in Tottenham. V najožji krog favoritov sodita tudi oba španska velikana Real Madrid in Barcelona, delnice Bayerna iz Münchna, Napolija in Interja pa so na nogometni borzi manj vredne od prej omenjenih ekip, tako kot madridskega Atletica, kjer že enajst let brani reprezentančni vratar Jan Oblak, edini Slovenec v LP v sezoni 2025/26.

Izidi, Liga prvakov, ligaški del, 1. krog:
Athletic Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0)
Martinelli 72., Trossard 87.

PSV Eindhoven - Union St. Gilloise 1:3 (0:2)
Van Bommel 90.; David 9./11-m, Ait El Hadj 39., Mac Allister 81.

Benfica - Qarabag

Juventus - Borussia Dortmund

Real Madrid - Marseille

Tottenham - Villarreal

nogomet liga prvakov psv
Naslednji članek

Vinicius dvoboj z Marseillom začenja na klopi za rezerviste

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256