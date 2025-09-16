Presenečenja na startu: debitantski belgijski prvak ugnal nizozemskega

Začelo se je najbolj eminentno klubsko nogometno tekmovanje na svetu. Uvodni krog Lige prvakov seveda še ni odločilen, je pa vsaj delni pokazatelj, kako se bodo delile karte med sezono. Že na prvi tekmi sezone je prišlo do presenečenja, saj je belgijski prvak Union St. Gilloise, ki sploh prvič nastopa med nogometno elito, v Eindhovnu ugnal PSV (3:1). Londonski Arsenal je prav tako slavil na gostovanju. Topničarji so bili z 2:0 boljši od Athletica iz Bilbaa.