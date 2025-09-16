Presenečenja na startu: debitantski belgijski prvak ugnal nizozemskega

Za PSG se je konec letošnjega maja v Münchnu po zmagi nad milanskim Interjem končalo več kot desetletje dolgo obdobje razočaranj po neuspešnih naskokih na vrh evropske nogometne Lige prvakov. Razvpita pariška ekipa je tudi v sezoni 2025/26 glavna kandidatka za končno zmago, najmočnejše tekmice pa bo imela v angleških in španskih zasedbah.
Anglijo bo v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini zastopalo kar šest klubov, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Newcastle, Chelsea in Tottenham. V najožji krog favoritov sodita tudi oba španska velikana Real Madrid in Barcelona, delnice Bayerna iz Münchna, Napolija in Interja pa so na nogometni borzi manj vredne od prej omenjenih ekip, tako kot madridskega Atletica, kjer že enajst let brani reprezentančni vratar Jan Oblak, edini Slovenec v LP v sezoni 2025/26.
Izidi, Liga prvakov, ligaški del, 1. krog:
Athletic Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0)
Martinelli 72., Trossard 87.
PSV Eindhoven - Union St. Gilloise 1:3 (0:2)
Van Bommel 90.; David 9./11-m, Ait El Hadj 39., Mac Allister 81.
Benfica - Qarabag
Juventus - Borussia Dortmund
Real Madrid - Marseille
Tottenham - Villarreal
