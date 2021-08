PSV v boju za LP na Stadionu luči čaka težka preizkušnja

Trener PSV-ja pred tekmo pravi: "Vemo, da se bo težko uvrstiti v skupinski del Lige prvakov. Benfica je klub, ki je navajen igrati v Ligi prvakov. Tam niso bili lani, pred tem pa, celo deset let zapored. To je klub z veliko izkušnjami in izvrstnimi igralci in individualno kvaliteto. Za nas bo to ogromen izziv."

Prva tekma bo v Lizboni, povratna v Eindhovnu, je določil Uefin žreb, v skupinski del bo napredoval le zmagovalec, poraženca čaka nadaljevanje evropske sezone v Ligi Evropa. Obe moštvi imata bogato nogometno zgodovino in veliko uspehov, toda sedaj bo to dvoboj za biti ali ne biti. Nazadnje je Benfica izločila zasedbo moskovskega Spartaka s skupnim izidom 4:0.

PSV je na Portugalsko odpotoval že dan prej kot običajno, da bi se privadil na okolje in razmere, in tako so od ponedeljka že v Lizboni. Zgodnejši prihod se jim je izplačal že na tekmi proti turškemu Galatasarayju pred nekaj tedni, ki so ga izločili, v 3. krogu pa so nato premagali še danski Midtjylland. Moštvo PSV-ja je v dobri formi, saj je do sedaj dobilo vseh šest tekem v tej sezoni, dosegli so 17 golov, toda tekma v Lizboni bo zanesljivo najbolj zahtevna. Schmidt ne bo mogel računati na štiri poškodovane igralce, na tekmi bodo manjkali: Maxime Delanghe, Mees Kreekels, Richard Ledezma in Shurandy Sambo. Glavni sodnik na tekmi bo Nemec Felix Brych.