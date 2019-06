Pustila je vtis: Nogometaša Liverpoola pisala zvezdi finala Kinsey Wolanski

Analitiki ocenjujejo, da bi Kinsey Wolanski z izletom na zelenico lahko zaslužila do štiri milijone evrov.

Ameriška manekenka je v pogovoru za britanski tabloid The Sun razkrila tudi vsebino sporočil. "Eden mi je poslal emotikone v obliki srčka, drugi pa mi je zapisal: 'Videl sem te na tekmi."' Kasneje je dodala, da sploh ni vedela, kdo sta, dokler ni kliknila na njuna profila. Odpisala pa ni nikomur, saj da že ima fanta. In to je nihče drug kot Vladimir Zdorovetskij, ki si je slavo ustvaril s potegavščinami, zdaj pa se je posvetil tudi vsebini za odrasle, ki jo je na zelenici promovirala tudi ameriška manekenka.

Američanka je sicer pred petimi dnevi dobila nazaj tudi Instagramračun – tega so, tako trdi sama, deaktivirali hekerji –, kjer ima zdaj že skorajda tri milijone sledilcev. Kazen za izlet na zelenico je znašala 15.000 evrov, a skupaj s fantom, čigar spletno stran je promovirala, naj bi Kinsey Wolanski čez noč zaslužila skorajda tri milijone evrov. Glede na število sledilcev na Instagramu, pa ni vrag, da se bodo evri kar kopičili v 'denarnico' 22-letnice.

Ko je dobila nazaj svoj Instagram račun, je objavila fotografijo iz Madrida in zraven pripisala: "Osvojila sem Madrid, kaj sledi?"