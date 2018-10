Rakitić: Igralci s klopi so pogosto odločilni. Naša stroka jim očitno ne zaupa dovolj

Spomnimo, do poškodbe je prišlo v za Barcelono najbolj neugodnem trenutku, saj bo konec tedna na sporedu prvi El clasico, obračun z madridskim Realom, v tej sezoni.

Argentinec se je poškodoval v 26. minuti tekme s Sevillo, ko je po boju z branilcem tekmecev Francom Vazquezom padel in si poškodoval komolec. Okrevanje bo trajalo predvidoma tri tedne, v najboljšem primeru bo Messi na igriščih spet 11. novembra.

V boju s sicer trenutno precej razglašenimi večnimi tekmeci se bodo morali Katalonci znajti brez prvega moža svoje ekipe Lionela Messija. In ne samo proti večnim tekmecem, 31-letni Argentinec bo manjkal tudi na pomembni sredini tekmi Lige prvakov, ko bo na Camp Nouu gostoval vroči Internazionale iz Milana, ki ne pozna poraza že sedem tekem. "Jasno je, da je za nas to hud udarec. Vsi vemo, kaj Messi pomeni za našo ekipo in kaj dela s tekmeci. A zdaj se moramo pripraviti za igre brez njega, prepričan sem, da imamo igralce, ki ga lahko zamenjajo," pred domačo tekmo z Interjem pravi trener Barcelone Ernesto Valverde. Stratega aktualnih španskih prvakov pa je v pogovoru zaEl Mundo Deportivo pokritiziral hrvaški vezist Ivan Rakitić, ki meni, da Valverde ni prvič slabo reagiral ob poškodbi ali utrujenosti igralca. Tudi na splošno, kot sam pravi, se Barcina stroka nerada odloča za menjave.