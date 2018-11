Ramos nekaj mesecev po Salahu k zdravniku poslal še enega nasprotnika

Mehiški ESPN je šel pri kritikah na račun Ramosa najdlje. "Rdeči karton in v zapor!" sporočajo Mehičani.

Havlu so zdravniki več minut poskušali zaustaviti krvavitev, zato je igro zapustil šele v 38. minuti, ko pa je bilo na semaforju že 3:0. Nemški sodnik Deniz Aytekin ni dosodil niti prekrška, Real pa je po še četrtem golu v prvem polčasu v drugem zadel še enkrat za končnih 5:0.

'Milan, nisem te želel poškodovati' "To je bila ena zmaga za nadaljevanje in tudi za učenje. Nogomet te vedno kaj nauči in danes ne bi smel tako v dvoboj. Milan, nisem te želel poškodovati. Hitro okrevaj, kolega. Hala Madrid," se je na druž benih omrežjih s pepelom posul Ramos.

Številni so se ob tem dogodku spomnili na Špančev odmeven dvoboj z Mohamedom Salahomna majski finalni tekmi Lige prvakov z Liverpoolom (3:1), ko je prav tako pri izidu 0:0 Ramos tako resno poškodoval Egipčana, da ta zaradi načete rame tekme ni mogel nadaljevati, trdoto Špančevega komolca pa je občutil tudi vratar Loris Karius. Kraljevi klub je v drugem polčasu nato zabil tri gole Kariusu, ki se je kasneje izgovarjal na pretres možganov, in osvojil tretjo zaporedno ter skupno 13. lovoriko z velikimi ušesi.

Mediji ostro nad Španca

Kritike so bile že takrat zelo ostre z vseh koncev sveta, po odmevnih dogodkih iz Kijeva pa Ramosa še toliko bolj podrobno spremljajo otoški mediji, ki tudi po sredini tekmi z Viktorio niso skoparili z ostrimi besedami na račun kapetana belega baleta.

"Razlog, da ga ne ujamejo, je že sam po sebi dokaz njegovih mračnih sil, glede na to, da te reči vedno naredi tako, da jih sodniki spregledajo. A v današnji dobi to ni več opravičilo in mislim, da je s strani Uefe res sramotno, da tega pod točko A niso opazili po naravni poti, če lahko tako rečemo, pod točko B pa, da še vedno pogrešamo VAR," je za ESPNdejal priznani nemški novinar Raphael Honigstein.

"V tem primeru mislim, da lahko rečemo, da sodnik Aytekin na srečo ni videl, kaj se je zgodilo. Zato ima Uefa res priložnost, da pokaže, da namerava takšne poteze kaznovati tudi za nazaj, če bodo spregledali tudi to, potem mislim, da smo lahko vsi zelo jezni. Kajti po mojem mnenju bo to, vsaj po mojem mnenju, dokaz, da so mevže, ker se tega ne upajo lotiti," je dodal.