Ramos brani Zidana: Slačilnica mu do smrti stoji ob strani

Navijači Galatasaraya so na starem stadionu Ali Sami Yen, na katerem so igrali do leta 2010, gostujoče nogometaše in navijače pričakali z napisom: "Dobrodošli v peklu!"

Pekel ima zdaj novo domovanje, stadion Türk Telekom, a enako "delovno temperaturo", ki jo bo moral Real Madrid v torek prebroditi na poti do krvavo potrebne zmage v Ligi prvakov. Ekipa trenerja Zinedina Zidana, ki je po porazu z Real Mallorco (0:1) minuli konec tedna pod še večjim pritiskom, namreč v tej evropski sezoni še ni slavila niti ene zmage in bila najprej nadigrana s strani Paris Saint-Germaina v Parizu (3:0), nato pa se je reševala doma proti Clubu Bruggeju (2:2).

"Da Real vedno odgovori v težkih trenutkih? Da, moram reči, da je temu res tako, tega si res želimo. Vsi vemo, kakšna je situacija, slabo smo začeli z Ligo prvakov, toda jutri nas čaka tekma, na kateri se lahko dokažemo. In to bomo tudi storili," je bil na novinarski konferenci v Istanbulu odločen Zidane.

"Če je tekma kot finale? Da, a vedno je tako. 18 let sem že tu, kot igralec sem šel skozi enake reči. Vem, kje smo. Pritisk bo vedno tu. Lahko se le pripraviš na tekmo, situacijo poznamo, a to nič ne spremeni. Jutrišnji dogodki ne spremenijo ničesar, še veliko tekem je ostalo. Do konca bomo poskušali, začenši z jutri, ko bo potrebno osvojiti tri točke. Pritisk in to, da se vedno govori, da je potrebno zamenjati trenerja ... Tega pač ne moremo spremeniti."

Zidane je na vprašanje, če meni, da se njegovih dosežkov ne ceni dovolj, odgovoril, da je to v nogometu nekaj običajnega. Je pa priznal, da ga tovrstne izjave motijo. Manj gostobeseden je bil ob direktnem vprašanju, če je od razpleta gostovanja v Turčiji odvisna njegova prihodnost na klopi Reala.

"V nogometu se dosežki pozabijo, takšno je življenje. Zame je enako, to je moja sedanjost. Preteklost pa je preteklost. Zdaj je sedanjost. Ne bom ti (novinarju, op. a.) rekel, da me ne moti to, kar govorijo, ker me moti, a ljudem ne morem preprečiti podajanja mnenj. Kot trener pa moram dati maksimum in razmišljati pozitivno. Kot vedno. Čaka nas zelo lepa tekma, na zelo dobrem stadionu. Vemo, kakšna je situacija,"je nadaljeval Zidane.

"Če je v igri moj stolček? Ne vem. Ne sprašujte mene. Jaz želim tu ostati za vedno. Situacijo poznamo. Vprašajte koga drugega (...) Skupno je za mano 25 let, všeč so mi tudi težki trenutki. Vse ne more biti lepo. Moraš zdržati in pokazati karakter."

Ramos: Madrid se vedno vrne

Ob Zidanu se je na novinarski konferenci pojavil tudi kapetan Sergio Ramos, ki je "nastavil hrbet" ob kritikah, ki že zadnjih nekaj tednov letijo v smeri francoskega trenerja in legende kluba. Spet se sicer pojavlja ime bivšega Realovega trenerja Joseja Mourinha, ki mu Ramos praviloma brez dlake na jeziku odgovarja prek medijev. Tako je bilo tudi tokrat, saj je Sevillčan zatrdil, da nekatere trenerje javnost oziroma mediji neupravičeno ocenjujejo drugače od ostalih.

"Moramo gledati nase. Ne moremo upravljati z mnenji ljudi. 'Zizou' je na to že odporen. Ne verjamem, da bi to (da se Mourinho pojavlja v kombinacijah za njegovega naslednika, op. a.) v trenutku sprejemanja odločitev nanj vplivalo. Zaveda se, kakšen je ta klub in kako zahteven je ta klub. Ve, da živimo od rezultatov. Moramo živeti ločeno od pohval in kritik. Sicer bi v tekme vstopali načeti. Moramo poskusiti biti srečni in izvleči rezultate, potem se bomo počutili udobneje,"je na to temo povedal Ramos.

Dodal je še: "Vsi vedo, da slačilnica do smrti stoji ob strani Zidanu, ne glede na to, kaj bo. Moramo prikazati podobo poenotene ekipe, ki še naprej zaupa svojemu trenerju. Madrid se vedno vrne in to je potrebno storiti z enotnostjo. Jutri razmišljam le o zmagi. Ne razmišljamo o čem drugem. Niti o tem, o čemer bi želele špekulirati določene osebe. Je pa res, da je od enega do drugega način ocenjevanja drugačen, to si razlagajte vsak po svoje. Odnos ne sme biti pod vprašajem, to ti navijači lahko očitajo. Zato je potrebno na igrišču dati vse od sebe. Kaj sem mislil s temi besedami? Bil sem ironičen, vsak lahko zgodbo obrne po svoje ... Za določene igralce in trenerje je malce drugače, ne bom o imenih. Lahko bi bilo reči, da bo Zidane ostal do konca sezone in tako debat ne bi bilo. Vem, da je za medije to, da prihaja do novic, zanimivo. A govoriti o možnih trenerjih je za nas utrujajoče."

