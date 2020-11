Ramos: 100 golov ni slabo, a pomembne so zmage

Lep jubilej je zabeležil Sergio Ramos , ki je dosegel 100. gol v belem dresu (odigral je 659 tekem). Kot so zapisali statistiki, je bil to njegov 55. gol z glavo, postal pa je šele 19. igralec v zgodovini kluba, ki je dosegel stotico, ter drugi branilec, ki mu je to uspelo ( Fernando Hierro jih je dosegel 127). "Doseči 100 golov ni slabo. Rekordi so v drugem planu, čeprav je lepo, da te poznajo po takšnih dosežkih, dokler služijo doseganju zmag. Upam, da jih bom dosegel še veliko," je dejal kapetan Reala.

Kako se je razpletla tekma v Madridu? Karim Benzema je zadel za vodstvo v 25. minuti, Sergio Ramos pa je po strelu z glavo povišal na 2:0 v 33. minuti. Lautaro Martinez je v 35. minuti po atraktivni podaje Nicoloja Barelle znižal, Ivan Perišić pa izenačil na 2:2 v 69. minuti. Gol odločitve je v 80. minuti dosegel Rodrygo . Za galaktike, ki niso najbolje začeli z nastopi v Ligi prvakov, je bila to prva zmaga po enem porazu in remiju.

"Vemo, kakšen igralec je, zadovoljen sem, ker je postal zelo pomemben igralec za nas in zadovoljen sem, kako mu gre. Je naš vodja in radi ga imamo, tudi on kaže, koliko mu to pomeni. Ne dvomim, da bo ostal," pa je ta dosežek ocenil trener Zinedine Zidanena novinarski konferenci in na koncu pokomentiral tudi (načrtovano) podaljšanja Ramosove pogodbe z Realom.

O tekmi pa je Ramos dejal: "Bila je zelo zahtevna tekma. Imajo zelo solidno ekipo in tudi sistem igre. Na koncu smo dosegli dober rezultat in tri zelo pomembne točke, zato gremo v naslednjo tekmo po naslednje tri. Ko zmagujemo, si gradimo samozavest in dvomi o slabih rezultatih gredo v pozabo. Vedeli smo, da gre na nek način za življenje in smrt in dali smo vse od sebe, potem ko so izenačili."Stanje v skupini B je res zelo izenačeno, po treh tekmah nobena od štirih ekip nima več kot ene zmage. Real in Inter sta celo na tretjem in četrtem mestu v skupini s štirimi oziroma Italijani celo samo z dvema točkama, vodi pa Borussia (M) s petimi.