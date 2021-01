Ramos: Da sem zavrnil ponudbo Pereza? Pa saj je sploh ni bilo

Pogodba z Madridčani mu izteče po koncu te sezone, v zadnjem času pa sta skupaj s predsednikom Florentinom Perezomvsakodnevno gosta številnih medijev, ki so si enotni, da bo imel prvi mož velike težave, če želi zadržati izkušenega štoperja v španski prestolnici. "Vprašanje je tudi, če Perez sploh želi podaljšati z Ramosom. Ve se, kakšno plačo ima in ve se tudi to, da Perez ne bo za vsako ceno vztrajal s podaljšanjem, saj Real v teh "korona časih" nima vreče brez dna," sporoča madridskiAS, ki še dodaja, da Ramos ni zavrnil nobene ponudbe Reala o podaljšanju pogodbe, saj ... "Kakšno podaljšanje, saj ponudba na moj naslov sploh ni prišla. Od marca se na to temo nihče od vodilnih iz kluba ni javil. Popolna laž je, da je moja plača 15 milijonov evrov," za El Partidazo de Cope kategorično trdi Ramos. Madridski ASima zanesljivo informacijo, da 34-letni branilec želi ostati v snežno belem dresu in je pripravljen tudi na znižanje pogodbe, toda ni mu všeč "zadržano" obnašanje predsednika. "Mislim, da si zaslužim boljšo pozornost. V klubu sem petnajst let," je za El Partidazo de Cope opozoril sijajni Ramos, ki ve, kako se osvajajo lovorike. Tudi, oziroma prav zato naj bi ga klicali v Pariz.