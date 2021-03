Ramosu ultimat: 'Če želiš ostati, boš podpisal še ta mesec'

V ponujeni novi pogodbi, že dlje časa je znano, da je glavni kamen spotike njena dolžina, saj Sergio Ramos zahteva najmanj dveletno, pa se bohoti tudi ultimat. Če je verjeti Marci. "Sedaj se ne more več izmikati, da na mizi nima nič konkretnega. Real mu je poslal ponudbo, ki pa se izteče konec marca. Vse je na njemu, torej. Če želi ostati, bo podpisal, v nasprotnem pa je morda že odigral zadnjo tekmo za galaktike," nadaljuje madridski športni časnik. "Florentino Perez in drugi vodilni v Realu so sestavili novo pogodbo, ki je enaka tej, ki jo trenutno še ima. V njej tudi klavzula, da se lahko sodelovanje podaljša še za eno sezono. A v osnovi je pogodba enoletna, tako da vprašanje, kaj si bo o njej mislil Ramos," špekuliraMarca, ki še trdi, da bo v primeru odhoda v klub skoraj zagotovo prišel David Aalaba, ki mu pri Bayernu izteče pogodba po sezoni. "Po drugi strani pa je jasno, da sta se Perez in Ramos medtem le zbližala in pričakovati je, da bo Ramos v kratkem podaljšal sodelovanje in ostal v klubu."