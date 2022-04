Rangnick: Liverpool? Treba je priznati, predobri so za nas

Liverpool je prvič udaril že v peti minuti, ko je zadel Luis Diaz, sredi prvega polčasa je vodstvo povišal Mohamed Salah. Popolno premoč pri posesti žoge in strelih so domači nogometaši v nadaljevanju spremenili še v dva zadetka, imeli pa še nekaj priložnosti za še višjo zmago. Končnih 4:0 sta postavila Sadio Mane in Salah, ki je zadel drugič na tekmi in 22. v sezoni v 85. minuti. Liverpool je tako v tej sezoni dobil oba ligaška dvoboja z velikimi tekmeci celo brez prejetega gola, saj je jeseni na Old Traffordu slavil s 5:0. Strateg rdečih vragov Ralf Rangnick je že nekaj mesecev na udaru jeznih navijačev. Po debaklu v večnem derbiju z Redsi so se kritike na račun 49-letnega Nemca seveda še bolj poglobile in zaostrile. Rangnick se skuša izviti s primerjavami z Jürgenom Kloppom, ki tako blesti na klopi Liverpoola in je v igri za lovoriko tako v Ligi prvakov kot v domačem prvenstvu. "Jürgen je prišel na Otok pred šestimi leti in spomnite se, kakšno ekipo je takrat nasledil. Končal je kot osmi v tej sezoni in to je približno ista pozicija, kot jo ta hip držimo tudi mi. Toda že v naslednjem prestopnem roku so sestavili skorajda isto ekipo, kot jo trenutno vodi," se je pridušal Nemec in opozoril še na eno dejstvo.