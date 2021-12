Rangnick se predstavi

"Ker smo uspešno končali vsa administrativna opravila in pridobili vso potrebno dokumentacijo, bomo v petek zjutraj ob 9.00 na Old Traffordu pripravili posebno tiskovno konferenco z Ralfom Rangnickom," so zapisali v izjavi pri Unitedu. Klub je pred dnevi potrdil imenovanje Rangnicka, ki bo zasedel vroči stolček po slovesu Norvežana Oleja Gunnarja Solskjaerja. Toda Rangnick, ki je bil pred prihodom na Otok svetovalec za športna in razvojna vprašanja v ruskem klubu Lokomotiv Moskva, je moral počakati na delovno dovoljenje, da je lahko prevzel trenerske naloge na Old Traffordu.