Raphinha dohitel Messija, lahko poruši rekord Ronalda?

Lionel Messi je bil v Ligi prvakov najučinkovitejši v sezoni 2011/12, ko je med evropsko elito na 11 tekmah dosegel 14 golov in dodal pet asistenc. Po istem številu tekem je letos pri enakem izkupičku Raphinha, ki je dosegel 12 golov in prispeval sedem podaj. S tem sta izenačena na četrtem mestu. Tretje mesto zaseda sezona 2015/16 Cristiana Ronalda, ko je sodeloval pri 20 zadetkih, Robert Lewandowski se je v dresu Bayerna v sezoni 2019/20 v statistiko zapisal 21-krat, tudi prvo mesto pa pripada portugalskemu superzvezdniku, ki je v sezoni 2013/14 osvojil svojo drugo Ligo prvakov, prvo z Real Madridom, na poti do trofeje pa na 11 tekmah zabil 17 golov in petkrat asistiral.