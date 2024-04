Raphinha je bil ob prisotnosti Ronaldinha še posebej motiviran

MVP prve tekme četrtfinala nogometne Lige prvakov med pariško ekipo PSG in Barcelono (2:3), Brazilec Raphinha, je bil v Parizu še posebej motiviran. Vedel je, da se na tribunah nahaja njegov rojak Ronaldinho, tudi nekdanji igralec Barcelone kot tudi PSG-ja. A to ni bil pravi razlog za veliki Raphinhin motiv na Parku Princev ...

"Ronaldinho je moj boter. On ni samo eden najboljših na svetu v zgodovini sploh, on je človek zaradi katerega sem postal nogometaš. In naši družini sta skozi čas stkali posebne vezi," je še pred časom za katalonski časnik El Mundo Deportivo dejal MVP četrtfinalnega obračuna na Parku Princev med PSG-jem in Barcelono Raphinha.

Brazilec je z dvema zadetkoma zasluženo ponesel vlogo MVP-ja. "Bil sem še posebej motiviran. na tribunah se je mudil Ronaldinho. Večjega motiva, kot je ta si sploh ne bi mogel zamisliti. Srečala sva se tako pred, kot tudi po tekmi. On je eden največjih," je še dodal Brazilec.

Spomnimo, pisala se je 37. minuta, ko je Barca povedla, potem ko je po desni strani pobegnil Yamal, po njegovem strelu v kazenski prostor je vratar žogo narahlo odbil, a le do Raphinhe, ki jo je s kakšnih 12 metrov poslal v mrežo. "Bil sem še posebej vesel zadetka, saj smo si olajšali delo. Potrebovali smo ta gol, a škoda za slabše nadaljevanje, ko smo precej poceni prejeli dva gola. Dokazali smo značaj in v nadaljevanju spet stopili na plin. Lepa zmaga je to, toda še nič ni odločenega v boju za polfinale," sporoča 27-letni Brazilec, ki je še zadel za 2:2 v 62. minuti, potem ko ga je z dolgo podajo zaposlil Pedri.

"Čaka nas še en polčas četrtfinalnega dvoboja. Imamo prednost, da še nobene garancije," je previden Raphinha in za konec razložil, kako to, da je z Ronaldinhom stkana posebna vez. "Moj oče je bil član glasbene skupine Samba Tri. Ronaldinho je bil navdušen nad skupino in tudi oboževalec. Spoznali smo se in večkrat je prišel na tekmo v Barcelono. On je moja inspiracija, on je moj vzornik in kot pravim tudi boter."

Povratna tekme bo naslednji teden, 16. aprila. Zmagovalec obračuna med Atleticom in Borussio se bo v polfinalu meril z boljšim iz dvoboja med PSG in Barcelono, boljši v paru Arsenal/Bayern pa z boljšim iz dvoboja Reala in Cityja. Polfinale bo 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.