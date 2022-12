Rashford podaljšal sodelovanje z rdečimi vragi

Marcus Rashford je podaljšal pogodbo z angleškim klubom še za eno sezono. Klub je izkoristil možnost enoletnega podaljšanja sodelovanja, poleg Rashforda so na ta način sodelovanje do konca naslednje sezone sklenili še Diogo Dalot, Fred in Luke Shaw.

icon-expand Erik ten Hag FOTO: AP Novico o podaljšanju je v pogovoru za spletno stran kluba razkril trener Erik Ten Hag. "Radi bi se razvijali, podpirali te igralce in želimo, da ostanejo v našem procesu. Gradimo ekipo za prihodnost in ti fantje so del nje," je dejal Ten Hag. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Otoški mediji pišejo, da je podaljšanje pogodbe Marcusa Rashforda poskrbelo, da bo najbolje plačani igralec v angleški premier ligi. Po poročanju agencije STA naj bi bila vrednost nove pogodbe 250.000 funtov na teden plus (številni) bonusi. Manchester United bo sezono po prekinitvi zaradi svetovnega prvenstva nadaljeval s prvi tekmo v torek, tekmec bo Nottingham Forest.