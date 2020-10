Solskjaerjev adut s klopi je za tri gole potreboval 18 minut

"Za nas je bilo pomembno, da smo dosegli prvo domačo zmago. Naš stadion mora biti 'utrdba', zato je bila za nas tekma zelo pomembna. Upam, da je to ena od mnogih zmag, ki jih bomo dosegli tu. Imamo šest točk, potem ko smo odigrali tekmi z dvema dobrima tekmecema. Smo v zelo dobrem položaju v skupini in te igre moramo prenesti tudi v Premier League," je še dejal angleški reprezentant.

"Super občutek je, da sem dosegel 'hat-trick'. Vedno upaš, da boš imel vpliv, ko prideš z rezervne klopi, in ni se moglo boljše iziti, kot se je. Lahko rečem, da je bila to sijajna predstava cele ekipe. Tako moramo igrati najprej, to nas motivira za naprej in to moramo prenesti na naslednje tekme," je po tekmi povedal mladenič.

United je pokazal izjemno učinkovitost in unovčil še drugo zmago v Ligi prvakov. Rdeči vragi so s šestimi točkami na prvem mestu skupine H in razliko v golih 7:1. Za zdaj jim dobro kaže v boju za prvo mesto v skupini in z visoko zmago so potrdili visokoleteče napovedi trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja, ki je že pred časom v eni od izjav dejal, da United meri na naslov prvaka v tem elitnem Uefinem tekmovanju.

"Marcus je bil fantastičen. Izjemno se je trudil, ko je prišel v igro, in imel super učinek. Vsi želimo zmagovati, in mislim, da je boljše, če se osredotočamo le nase, kar smo storili tokrat. Rezultat je mogoče previsok, vendar ko igramo tako, kot igramo, lahko povzročamo veliko težav drugim moštvom. Leipzig je izjemno moštvo, ki zelo 'pritiska', vendar smo bili osredotočeni in zelo natančni,"je bil zadovoljen strateg Uniteda.