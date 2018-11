Rasistična praksa v Parizu? PSG pri naboru igralcev gleda na njihove korenine ...

"Ne moremo dovoljevati, da se ljudi opredeljuje, ali se jih zaposluje glede na njihovo barvo kože ali korenine," je dejala Roxana Maracineanu . Ministrica je vodstvo francoske nogometne zveze (FFF) in francoske lige prosila, da naj čim hitr eje raziščejo obtožbe. FFF se je že odzvala, da bo preverila obtožbe in če bo treba, se bo PSG zagovarjal pred disciplinsko komisijo francoske lige. To je posledica četrtkove objave na spletni strani Mediaparta, da so skavti kluba PSG zunaj Pariza talentirane nogometaše uvrstili v eno od naslednjih kategorij, ki se je nanašala na njihove korenine, in sicer ali prihajajo iz Francije, Karibov, podsaharske Afrike ali Severne Amerike. Zaradi skrbi, da je v klubu "preveč" igra lcev z afriškimi ali karibskimi koreninami, so pri PSG zavrnili vsaj enega igra lca, pišejo na strani.

Pri francoskih prvakih pravijo, da trenutni multietični nabor mladih igralcev dokazuje, da je pri naboru pomemben zgolj talent. Je pa pariški velikan priznal, da je med letoma 2013 in 2018 za nabor igralcev zunaj pariške regije uporabljal nelegalne oblike, a naj bi bila to osebna odločitev nekdanjega vodje nabora, vodilni v klubu pa naj za to ne bi vedeli, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V tem obdobju naj bi tako zunaj Pariza podpisali pogodbo le z enim temnopoltim igralcem. Trije skavti, ki so anonimno spregovorili za stran, so povedali, da so namerno iskali belce, in sicer zaradi ravnovesja oziroma ker naj bi belci imeli boljši občutek za taktiko. Francoski zakon sicer prepoveduje zbiranje osebnih podatkov, povezanih z raso in etničnimi koreninami.

Iz kluba pa so še sporočili, da bodo rezultate natančne notranje preiskave objavili prihodnji teden, so zapisali pri francoski tiskovni agenciji AFP.