Razočaran, ker tekme ni začel, Dembele Cityju zabil dvakrat v roku osmih minut

Glavni junak zmage Lyona je bil rezervist Moussa Dembele . 24-letni Francoz malijskih korenin je vstopil s klopi in hladnokrvno zabil dva zadetka v pregrešno drago ekipo Manchester Cityja, pri kateri je trener Pep Guardiola presenetil z začetno taktično postavitvijo, ki se mu je prej kot obrestovala, maščevala. Po tekmi je Dembele razlagal, da ni bil zadovoljen, da je začel na klopi. "Seveda, nogometaš je vedno žalosten, če tekme ne začne," je poudarila Lyonova devetica. "Toda pomembno je, da ostaneš zbran, saj je tekma dolga. Dokler sodnik ne signalizira konca tekme, ni konec," je svoje razmišljanje obelodanil najbolje ocenjeni igralec sobotne tekme. "Ko sem prišel na zelenico, sem storil vse, da bi pomagal ekipi do zmage," je bil jasen Dembele.

Dembele je pravi strup za ekipo Manchester Cityja, saj je četi Pepa Guardiole na treh medsebojnih obračunih zabil štiri zadetke. Potem ko je Lyon izločil nogometna velikana Juventus in Manchester City, ga v polfinalu čaka še eno izjemno slovito ime – Bayern, ki ob fenomenalnih predstavah velja za prvega favorita letošnjega turnirja v Lizboni. V prvem polfinalu se bosta udarila PSG in Leipzig. Prenos obeh polfinalov (torek in sreda ob 20.30) bo na Kanalu A in VOYO.