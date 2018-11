Razočarani Allegri: Le tako so nam lahko zabili, mi pa smo jim to dovolili

Čeprav obrambna vrsta 'bianconerov' slovi kot ena od najboljših na svetu, je končnico domačega obračuna proti Manchester Unitedu odigrala zelo naivno, kar so gostje z Otoka uspeli izkoristiti za rezultatski preobrat in končno zmago z 1 : 2.



Strateg Juventusa Massimiliano Allegrini skrival razočaranja, saj je prepričan, da bi moralo njegovo moštvo že v prvem delu igre izkoristiti številne priložnosti. "V prvem polčasu smo imeli popolno prevlado in nadzor nad dogajanjem na zelenici, zato bi morali v tem obdobju zadeti najmanj trikrat. Moštvu nimam česa očitati, saj je odigralo zelo dobro tekmo, toda bili smo neučinkoviti, zaradi česar nas je tekmec v končnici obračuna tudi kaznoval," so bili prvi vtisi trenerja 'zeber' iz Torina Allegrija o izgubljenem dvoboju z Mourinhovim Unitedom. Omenil je tudi velike napake obrambnega dela moštva.