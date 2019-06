Razočarani in jezni Lucas Moura: Če bi igral, bi bilo drugače

To, da je Mauricio Pochettino finalni obračun z Liverpoolom začel s Harryjem Kanomv napadu, za nikogar ni bilo presenečenje. Argentinec je to večkrat napovedal in otoški mediji so se "sprijaznili", da bo za Londončane v napadu začel sicer njihov daleč najboljši napadalec, ki pa je bil po hujši poškodbi gležnja (pre)hitro "vržen v ogenj", saj je bilo očitno, da ni povsem zdrav ... Posledice so znane, odlični angleški reprezentančni napadalec je bil na travniku stadiona Wanda Metropolitano bolj kot ne neviden.

"Kane se je le enkrat srečal z žogo. Po golu nasprotnika je udaril le enkrat, tudi takrat Brazilec na vratih LiverpoolaAlisson Beckerni imel nobenih težav. Predstava Kanaje bila za komaj pozitivno oceno. Pa še ta je postavljena zato, ker se ve, da je nastopil še ne povsem zdrav," so bili z oceno o igri prvega zvezdnikaTottenhama enotni otoški mediji. Njegov konkurent za mesto v konici napada, Brazilec Lucas Moura, seveda ni ocenjeval igre svojega klubskega kolega, tega mu ni bilo niti treba. Bilo je vidno, da Kane ni bil pravi. A to je druga zgodba, ki Mouro ni zanimala. Je pa imel 26-letni napadalec iz Sao Paula veliko povedati po tekmi. Bil je brez dale na jeziku. Sprva umirjen, nato pa je "pihal" od jeze. "Čestitke tekmecu za zmago in naslov. Verjamem, da so si oddahnili. Verjetno so bili pod večjim pritiskom kot mi, a konec koncev so se znali boriti z dodatnim bremenom. Vesel sem tudi za mojega prijatelja Allissona Beckerja, odličen vratar je, najboljši na svetu. Zaslužil je to lovoriko," je sprva na vsa usta hvalil tekmece in reprezentančnega kolega 26-letni napadalec, ki je v finalu nastopil šele v končnici tekme, ko je bilo bolj ali manj jasno, da je za spurse vse izgubljeno.