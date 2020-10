Razpoke v vrstah galaktikov: Benzema ima Viniciusa očitno dovolj

Ob polčasu tekme drugega kroga Lige prvakov med Borussio iz Mönchengladbacha in Realom iz Madrida, ko so domači po zadetku Marcusa Thurama vodili z 1:0, se je zgodil incident, ki španskim medijem seveda ni ušel.Karim Benzema je pred vrnitvijo na igrišče pristopil do rojakaFerlanda Mendyjain mu v francoščini dejal: "Brat, ne podajaj mu. Na mami prisežem, da igra proti nam."

Besede so bile uperjene v brazilskega krilnega nogometaša Viniciusa Juniorja, ki je v tistem trenutku stal le nekaj metrov stran, a besed ni razumel, saj ne govori francosko. Benzema, eden od kasnejših junakov galaktikov, saj je v 87. minuti znižal na 2:1, pa je svoje besede podkrepil tudi z dejanji.