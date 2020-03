Gradčan hitro pokopal upe Londončanov: podprvaki končujejo evropsko sezono

Nemci so proti lanskim finalistom že v Londonu zmagali z 1:0, tako da je bil preostanek tekme rezultatsko manj zanimiv, čeprav so se "vroči" gostitelji v prvem polčasu še trudili, da celo napolnijo mrežo bledih gostov iz angleške prestolnice. Tottenham je razen nekaj uvodnih minut, ko je poskušal na silo priti do zadetka, večji del prvega polčasa v podrejenem položaju, Londončani so po drugem prejetem golu z govorico telesa nazorno (po)kazali, da ne upajo več na čudež v Nemčiji. V Leipzigu sicer še ni bilo omejitve pri gledalcih, čeprav so tudi v Nemčiji že začeli razmišljati o tem, da bi športne dogodke za več kot 1000 gledalcev zaprli za javnost, tako da so imeli domači nogometaši ves čas veter v hrbet ob bučni podpori navijačev.

Pričakovali bi kaj več v nadaljevanju s strani Tottenhama, ki ni imel prav veliko za izgubiti ob visokem zaostanku, toda Londončani so bili še naprej precej brezzobi v napadu in le tu in tam jim je uspel kakšen preblisk.Premalo za kaj več od zasluženega poraza in izpada. Čeprav so imeli po hitro doseženima zadetkoma domači ves čas udobno rezultatsko prednost v skupnem seštevku, pa so bili v nadaljevanju celo bližje golu kot angleški tekmeci in svojo namero so uspeli uresničiti v izdihljajih tekme, ko je žebelj v krst zabil Šved Emil Forsberg, ki je v igro vstopil nekaj sekund pred tem (3:0). Leipzig se je sploh prvič v zgodovini uvrstil med osem najboljših Evropi.



V sredo bosta na sporedu še tekmi med lanskimi prvaki iz Liverpoola in madridskim Atleticom Jana Oblaka, prvo so z 1:0 dobili Madridčani, tekmo bomo od 20.40 prenašali na Kanalu A in VOYO, ter pariškim PSG in Borussio Dortmund, na tej tekmi bodo prednost 2:1 branili nogometaši iz Porurja.



Osmina finala se bo končala naslednji teden z zadnjimi povratnimi tekmami. Najprej bodo 17. februarja igrali Juventus in Lyon (0:1 na prvi tekmi) ter Manchester City in Real Madrid (2:1), 18. februarja pa še Bayern in Chelsea (3:0) ter Barcelona in Napoli (1:1).



Izid:

RB Leipzig - Tottenham Hotspur3:0 (2:0) /1:0*

Sabitzer 10., 21., Forsberg 88.

*izid prve tekme