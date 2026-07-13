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Rdeči vragi bodo Chelseaju za Santosa odšteli kar 60 milijonov evrov

Manchester, 13. 07. 2026 16.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Chelsea - Manchester United

Benjamin Šeško je pri Manchester Unitedu dobil novega soigralca. Iz Chelseaja v Manchester prihaja 22-letni brazilski vezni nogometaš Andrey Santos. Britanski mediji pišejo, da bo Chelsea za nogometaša dobil skoraj 60 milijonov evrov odškodnine skupaj z bonusi.

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Andrey Santos je prva poletna okrepitev Manchester Uniteda, Chelsea pa zapušča po dveh letih in pol ter 47 nastopih. Brazilski reprezentant je podpisal pogodbo do junija 2031 z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Po informacijah Press Associationa Manchester United hkrati vodi pogovore z Aston Villo o prestopu belgijskega vezista Yourija Tielemansa.

Yourij Tielemans
Yourij Tielemans
FOTO: AP

Krepitev zvezne vrste je glavna poletna prioriteta kluba po odhodu Casemira in poškodbi kolenskih vezi Manuela Ugarteja, ki jo je Urugvajec staknil na tekmi svetovnega prvenstva proti Španiji. Na seznamu želja je bil tudi Elliot Anderson, ki se je iz Nottingham Foresta preselil v Manchester City, Mateus Fernandes pa je Southampton zamenjal za Tottenham.

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Santos se je Chelseaju iz Vasco da Game pridružil leta 2023 za 16 milijonov funtov, Londončani pa so ga do konca sezone nato posodili brazilskemu klubu. V sezoni 2023/24 je sledila posoja pri Nottingham Forestu, nato pa je dvakrat kot posojeni nogometaš zaigral tudi pri francoskem Strasbourgu.

Lani se je vrnil v Chelsea, a si ni priboril mesta v začetni enajsterici, saj sta bila Enzo Fernandez in Moises Caicedo prva izbira na položaju osrednjih vezistov.

nogomet manchester santos

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