Rdeči vragi brez možnosti na Camp Nouu, Barca zanesljivo med štiri v Evropi

V povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov je Barcelona še nadgradila rezultat s prve tekme. Manchester United je bil na Camp Nouu povsem nemočen. Kot prvi je mrežo Davida De Gee načel Lionel Messi, ki se je v prvem polčasu kar dvakrat vpisal med strelce. Za piko na i je svojo dodal še Philippe Coutinho (3:0)

Lionel Messije zaradi poškodbe, ki jo je staknil na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov proti Manchester Unitedu, ko ga je v obraz udaril Chris Smalling, izpustil tekmo v domačem prvenstvu proti Huesci.Barca je na Old Traffordu slavila z 1:0, trener katalonskih velikanov Ernesto Valverde pa je po obračunu dejal, daMessizaradi prej omenjenega udarca ni uspel igrati na svoje prepoznavnem nivoju.

Lionel Messi je v četrtfinalu Lige prvakov zadel prvič po letu 2013 in tekmi s francosko ekipo PSG. Vragom je na Camp Nouu že v prvem polčasu zabil dva gola.

Odlični Argentinec je z obrestmi vrnil na povratni tekmi, ko je zabil oba gola in Barcelonolastnoročno odpeljal med štiri v Evropi.Messi je bil še posebej motiviran, saj na tej ravni tekmovanja že dolgo ni zadel. Argentinec ni zabil gola že od leta 2013, ko je zatresel mrežo Paris Saint-Germaina. Valverdeja so pred tekmo na Camp Nouu sicer novinarji spomnili tudi na to, da so rdeči vragi leta 1999 prav na Barcinem stadionu z zadetki v sodnikovem podaljšku prišli do preobrata v finalu proti Bayernu.

Ernesto Valverde FOTO: AP

Rdeči vragi so povratni dvoboj v katalonski prestolnici začeli silovito,Barca pa zaspano in že v prvi minuti je pred domača vrata stekel Marcus Rashford in iz dokaj ugodne situacije, podal je Paul Pogbaoplazil okvir vrat. Začetek je bil na sploh bolj v znaku gostov, ki se očitno niso ustrašili gostovanja na kultnem Camp Nouu, kjer le redki odnašajo pozitiven rezultat. Po začetnem naletu vragov je Barcelona kmalu vzpostavila pričakovano razmerje moči na igrišču in v 11. minuti je nemški sodnik Felix Brych po prekršku nadIvanom Rakitićemdosodil najstrožjo kazen za domače, a se je po ogledu VAR-a premislil. Že nekaj trenutkov kasneje, pisala se je 16. minuta prvič na tek mi udarilLionel Messi. Odlično si je pripravil strel in zadel v daljši kot gostujočega vratarja Davida De Geo. Španec na vratih Manchester Uniteda pa je bil glavni krivec, da se jeMessi še drugič vpisal med strelce, tokrat je Argentinec zadel z desno nogo, De Gea pa je zelo slabo ocenil žogo (2:0). Barca je nadaljevala z napadi, gostje so bili po dveh hitrih zadetkih očitno v šoku, pobrali pa so se šele v zaključku prvega polčasa, ko so dvakrat poskušali konkretneje napasti domača vrata. A so bili kljub temu v finišu tega dela bližje zadetku gostitelji. Vse je opravil Lionel Messi, nanizal nekaj gostujočih nogometašev, podal doJordija Albe, ta pa je na drugi vratnici opazil utekajočegaSergija Roberta. Tokrat se jeDe Gea izkazal, saj je preprečil čisti gol. Po prvih 45 minutah je bilo 2:0 za Katalonce.





Lionel Messi je že v prvem delu zabil dvakrat. FOTO: AP

Nadaljevanje je bilo pričakovano bolj mirno. Nogometaši Barcelone niso več napadali na vsak način, bolj so prežali na kakšno napako tekmecev, ki bi jim omogočila protinapad.

United v polfinalu najelitnejšega evropskega tekmovanja ni igral že skoraj osem let. Leta 2011 je v četrtfinalu s skupnim izidom 3:1 izločil angleškega tekmeca Chelsea, nato pa v polfinalu še Schalke (6:1), a bil nato povsem nemočen na Wembleyju, kjer je moštvo legendarnega sira Alexa Fergusona premagala šampionska Barca Josepa Guardiole. Tudi leto ga ne bo v polfinalu.