Rdeči vragi pred težko preizkušnjo, a Mourinhu to ne krati spanca

V poslastici tretjega kroga skupinskega dela Lige prvakov se bosta na Old Traffordu pomerila Manchester United in Juventus. Obe moštvi sta med vikendom v ligaškem tekmovanju iztržili le točko, rdeči vragi so prejeli zadetek v izdihljajih tekme proti Chelseaju, stara dama pa je proti Genovi oddala prvi dve točki. Tekmo med dvema velikanoma evropskega nogometa si lahko ogledate v torek, 23. oktobra, ob 20.45 na Kanalu A in VOYO.

Rdeči vragi po tekmi s Chelseajem na Stamford Bridgeu niso skrivali razočaranja. Zmaga se jim je le za las izmuznila iz rok, zadetek za končnih 2:2 je namreč šele v 97. minuti dosegel Ross Barkley. Modri so sicer povedli po zadetku Antonia Rudigerja, pri katerem se lahko del krivde pripiše tudi Paulu Pogbaju, ki je prepozno opazil Nemca. Kljub začetni napaki je vragom uspelo v drugem polčasu storiti preobrat po zaslugi Antonia Martiala, a je njihovo veselje v zadnjem napadu izničil Barkley. Zadetek Rossa Barkleyja, ki je poskrbel za eksplozijo na Stamford Bridgeu. Eksplodiralo pa je ne le občinstvo, temveč tudi Mourinho, ki je poskrbel za nov incident in stekel za pomočnikom modrih, ki je pred tem proslavljal pred klopjo Uniteda. FOTO: AP Obračun med Manchester Unitedom in Juventusom si boste v torek, 23. oktobra, ob 20.45 lahko ogledali tudi na Kanalu A in VOYO. "Nogometaši delajo napake, jaz se raje osredotočim na predstavo vso tekmo," je v bran francoskemu reprezentantu stopil Jose Mourinho, ki je sicer pohvalil vezno linijo Uniteda, prav tako je tudi napad po njegovem mnenju opravil fantastično delo. "Ekipa je bila odlična, tako se moramo osredotočiti na raven igre in pozabiti na slab rezultat. Menim, da smo si zaslužili več kot remi, a je, kar je," je prepričan strateg rdečih vragov, ki se je z varovanci znašel pred velikim izzivom. V tretjem krogu skupinskega dela Lige prvakov na Old Traffordu gostuje Juventus, ob tem pa si v Manchestru želijo, da bi prikazali iskrico, kot jim je to uspelo v drugem polčasu obračunov s Chelseajem in Newcastlom. "Če se bodo osredotočili na predstavo s Chelseajem, bodo zelo zadovoljni, če pa bodo imeli v mislih rezultat, žal ne," je o mislih svoje čete pred tekmo z italijanskim nogometnim velikanom povedal Portugalec. Mourinho je prepričan, da so si njegovi varovanci na zadnji tekmi s Chelseajem zaslužili vse tri točke. FOTO: AP Da je pred vragi velik izziv, se zavedajo tudi nogometaši, ki upajo, da jih je tekma s Chelseajem izučila. "V torek nas čaka izjemno pomembna tekma, na katero se moramo osredotočiti in si zagotoviti zmago, saj je pomembno dobiti domače tekme v Ligi prvakov. Z drugega polčasa proti Chelseaju se moramo naučiti kar največ in se pomakniti naprej,"je prepričan Luke Shaw.