Rdeči vragi še niso vrgli puške v koruzo: Klub je zmožen veliko preobratov

Nogometaši francoskega velikana PSG so v 27. krogu francoskega prvenstva poskrbeli za preobrat na gostovanju pri Caenu, po minimalnem zaostanku je Parižane do novih treh točk popeljal izjemni Kylian Mbappe. Nič drugače ni bilo niti na Old Traffordu, kjer je United po prvem polčasu izgubljal proti Southamptonu, v drugem pa so vragi na krilih Romela Lukakujain po dramatičnem zaključku vknjižili novo zmago. S tem so se zavihteli tudi na četrto mesto v angleškem prvenstvu.