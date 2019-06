Real mora do začetka priprav prodati 'za eno ekipo igralcev'

Nogometaši madridskega Reala, ki v lanski sezoni razen klubskega svetovnega prvenstva, niso osvojili prav nič, bodo s pripravami za naslednjo začeli sredi prihodnjega meseca. Do takrat, vodstvo ima torej tri tedne časa, mora ducatu igralcev poiskati nove nogometne lokacije. Blagajna galaktikov je po nekaterih nakupih, ob predpostavki, da bo le-teh v poletnem prestopnem roku še več, vse bolj prazna.

Zinedine Zidane gleda v prihodnost Reala.

Zinedine Zidane je vodstvo galaktikov seznanil s seznamom odvečnih. "Francoz se želi rešiti ducata igralcev. Do začetka priprav, to bo 10. julija, morajo operativci kluba močno počistiti slačilnico," piše madridska Marca, ki poudarja, da Zizou neposredno sodeluje pri igralskem kadrovanju in posledično ustvarjanju novega Reala. "Prihod Edena Hazarda, Luka Jovića, Feranda Mendyja, Ederja Militaa in brazilskega čudežnega dečka Rodriga je šele začetek. V klub bo prišlo še najmanj pet igralcev. Ne bodo pa vsi takoj za udarno postavo. Nekaj jih bo takšnih, na katere bodo v Madridu računali v naslednjih letih," še trdi Marca. Zidane v prihodnje "ne želi videti kar 12 igralcev". "Francoz pritiska na Florentina Pereza in sodelavce. Želi konkretne informacije o tem, kdo ostaja v klubu in kdo odhaja. Igralci, na katere Zidane v novi sezoni ne bo računal, to sicer že vedo, zdaj pa morajo v sodelovanju zRealomle še poiskati najboljšo skupno rešitev."

Florentino Perez in Gareth Bale

Imena nogometašev so dalj časa znana. Vsaj tistih, ki se že nekaj časa ponavljajo v rubriki "odvečni". "Gareth Bale, James Rodriguez, Theo Hernandez, Sergio Reguilon, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Martin Odegaard, Mateo Kovačić, Raul de Tomas, Borja MayoralinKeylor Navas," sporoča Marca, ki poudarja, da je še nekaj posameznikov, katerih status še ni povsem jasen. "Ne gre za to, da nanje Zidane v prihodnje ne računa. Gre tudi za to, da se z prodajo le teh izboljšajo poslovno-finančne klubske knjige, saj je bilo v zadnjem času precej več odhodkov kot prihodkov." Seznam tistih, ki so vprašljivi za naslednjo sezono je tudi dolg.

Francisco Alarcon Isco