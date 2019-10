Real šele v zaključku do izenačenje, Atalanta izgubila, Iličić pa zastreljal enajstmetrovko

Club Brugge je v Madrid dopotoval po porazu Reala proti PSG-ju s 3:0, kar je bil vse prej kot dober obet za Belgijce. Trener belega baleta Zinedine Zidane je pred dvobojem napovedoval totalni napad na vrata Brugga in zmago, s katero bi se navijačem vsaj nekoliko odkupili za katastrofo v Parizu. A začetek je bil šokanten za domače privržence. Belgijci so namreč, po hitrem protinapadu, (srečno) povedli že v deveti minuti. Navkljub veliki terenski premoči gostiteljem ni uspelo priti do konkretne priložnosti, zato pa so pred odmorom vnovič udarili gostje ins pet je v polno zadel 21-letni Nigerijec Emmanuel Dennis (0:2). Ob polčasu je v garderobi ostal vratar galaktikov Thibaut Courtois. Real je v nadaljevanju pričakovano pritisnil na vso moč in do zadetka prišel po golu Sergia Ramosa. Kapetan galaktikov je zadel z glavo po podaji Karima Benzemaja. Do konca tekme je Real poskušal priti do popolnega rezultatskega zasuka, toda "spacal" je le še en gol, ko je bil z glavo, podobno kot Ramos, uspešen Rafael Varane (2:2).