Real bo lovil preobrat proti Arsenalu: V studio prihaja Aćimović

Spoštovane in spoštovani!

Pred nami je povratna tekma četrtfinala Lige prvakov med madridskim Realom in Arsenalom. Topničarji so si na prvi tekmi priigrali zajetno prednost treh golov (3:0). S prenosom na Kanalu A in VOYO pričnemo ob 20.30, ko bo v studiu gostoval Mile Aćimović.