V taboru galaktikov je vedno kaj 'narobe': brez Asencija v Münchnu, v ozadju stari spor z Arbeloo

Real Madrid je objavil seznam igralcev za povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov proti Bayernu, ki bo v sredo na Allianz Areni. V prvi tekmi v Madridu je Bayern slavil z 2:1, zato Špance v Nemčiji čaka zahtevna naloga. Največje presenečenje na seznamu potnikov je izostanek branilca Raula Asencija (23). Čeprav je Asencio prejšnji petek odigral vseh 90 minut na prvenstveni tekmi proti Gironi, se ni znašel v kadru za München.

Po poročanju Marce so iz kluba neuradno sporočili, da naj bi bil razlog gastroenteritis, vendar uradnega zdravniškega obvestila Real Madrid ni objavil.

Izostanek po razkritju spora z Arbeloom

Asenciev izostanek prihaja le šest dni po tem, ko je Marca razkrila, da je med igralcem in trenerjem prve ekipe Alvarom Arbeloo prišlo do resnih nesoglasij. Arbeloa naj bi Asencija umaknil iz ekipe, potem ko je branilec kritiziral njegovo odločitev, da ga je pustil na klopi v prvi tekmi osmine finala Lige prvakov proti Manchester Cityju, odigrani 11. marca.

Na tisti tekmi je Asencio začel kot rezervist, čeprav je pet dni prej igral v prvenstveni zmagi proti Celti Vigo (2:1), in to kljub bolečinam v vratu. Po poročilih španskih medijev je Arbeloa od njega zahteval javne opravičilo pred soigralci, preden bi ga znova resno upošteval pri izbiri ekipe.

Vrnitev brez minut in nova odsotnost

Asenciu je dolgo trajalo, da je izpolnil trenerjeve zahteve. Ko se je vendarle opravičil, se je znova znašel v kadru za tekmi proti Mallorci in Bayernu, vendar na nobeni od njiju ni dobil priložnosti za igro.

Zdaj ga zaradi domnevne bolezni spet ni v ekipi. Gre že za četrto tekmo v tej sezoni, ki jo Asencio po poročanju španskih medijev izpusti zaradi zdravstvenih težav oziroma virusnih obolenj.

Celotno kariero v Realu

Raul Asencio je španski osrednji branilec, ki je v mlajših letih igral za Las Palmas, nato pa se preselil v Real Madrid, kjer je šel skozi vse mlajše selekcije in se prebil do prve ekipe.

V tej sezoni je zbral 31 nastopov, dosegel dva gola in prispeval eno asistenco. Pogodbo z madridskim klubom ima sklenjeno do poletja 2031, spletni portal Transfermarkt pa njegovo tržno vrednost ocenjuje na približno 25 milijonov evrov.

