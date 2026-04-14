V taboru galaktikov je vedno kaj 'narobe': brez Asencija v Münchnu, v ozadju stari spor z Arbeloo

München, 14. 04. 2026 16.06 pred 14 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan
Raul Asencio

Zvečer bosta znana prva polfinalista nogometne Lige prvakov. V prvih dveh povratnih obračunih četrtfinala se bodo pomerili Atletico Madrid in Barcelona ter Liverpool in branilec naslova PSG. Na prvih srečanjih sta Atletico in PSG zmagala z 2:0. Vse oči bodo uprte na stadion Camp Nouu, kjer Barca, v prenosu na Kanalu A in VOYO, lovi preobrat. Začnemo ob 20.30. Večni Barcin rival Real pa bo imel, tudi v prenosu na Kanalu A in VOYO, podobno zahtevno nalogo v sredo zvečer. A že pred tekmo Reala v taboru ni vse tako, kot bi moralo biti.

  • Iz 24UR: Atletico Madrid na Metropolitanu brani udobno prednost dveh zadetkov proti Barceloni
UEFA LP: Bayern Munchen - Real Madrid 
Real Madrid je objavil seznam igralcev za povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov proti Bayernu, ki bo v sredo na Allianz Areni. V prvi tekmi v Madridu je Bayern slavil z 2:1, zato Špance v Nemčiji čaka zahtevna naloga. Največje presenečenje na seznamu potnikov je izostanek branilca Raula Asencija (23). Čeprav je Asencio prejšnji petek odigral vseh 90 minut na prvenstveni tekmi proti Gironi, se ni znašel v kadru za München.

Po poročanju Marce so iz kluba neuradno sporočili, da naj bi bil razlog gastroenteritis, vendar uradnega zdravniškega obvestila Real Madrid ni objavil.

Izostanek po razkritju spora z Arbeloom

Asenciev izostanek prihaja le šest dni po tem, ko je Marca razkrila, da je med igralcem in trenerjem prve ekipe Alvarom Arbeloo prišlo do resnih nesoglasij. Arbeloa naj bi Asencija umaknil iz ekipe, potem ko je branilec kritiziral njegovo odločitev, da ga je pustil na klopi v prvi tekmi osmine finala Lige prvakov proti Manchester Cityju, odigrani 11. marca.

Na tisti tekmi je Asencio začel kot rezervist, čeprav je pet dni prej igral v prvenstveni zmagi proti Celti Vigo (2:1), in to kljub bolečinam v vratu. Po poročilih španskih medijev je Arbeloa od njega zahteval javne opravičilo pred soigralci, preden bi ga znova resno upošteval pri izbiri ekipe.

Vrnitev brez minut in nova odsotnost

Asenciu je dolgo trajalo, da je izpolnil trenerjeve zahteve. Ko se je vendarle opravičil, se je znova znašel v kadru za tekmi proti Mallorci in Bayernu, vendar na nobeni od njiju ni dobil priložnosti za igro. 

Zdaj ga zaradi domnevne bolezni spet ni v ekipi. Gre že za četrto tekmo v tej sezoni, ki jo Asencio po poročanju španskih medijev izpusti zaradi zdravstvenih težav oziroma virusnih obolenj.

Celotno kariero v Realu

Raul Asencio je španski osrednji branilec, ki je v mlajših letih igral za Las Palmas, nato pa se preselil v Real Madrid, kjer je šel skozi vse mlajše selekcije in se prebil do prve ekipe. 

V tej sezoni je zbral 31 nastopov, dosegel dva gola in prispeval eno asistenco. Pogodbo z madridskim klubom ima sklenjeno do poletja 2031, spletni portal Transfermarkt pa njegovo tržno vrednost ocenjuje na približno 25 milijonov evrov.

cripstoned
14. 04. 2026 16.25
Dokler sta militao in rudiger centralna branilca nam ne bo hudega...edina skoda je ta da ne bo spet curtoisa...tudi tchouameni zaradi kartonov ne bo igral...ampak vseeno to ni izgovor...verjamem v napredovanje reala...ce kdo lahko obrne rezultat je to real madrid v svojem tekmovanju in to so dokazali ze v zadnjih 10letih preveckrat..
