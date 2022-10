Real do remija v 95. minuti, Chelsea za skok na vrh ugnal Milan

Chelsea je na prvih dveh tekmah proti Dinamo Zagrebu in RB Salzburgu zbral vsega točko in bil v zelo neugodnem položaju, a je nato odgovoril z dvema zmagama proti na papirju najzahtevnejšemu nasprotniku. Prejšnjo sredo je Milan na svojem stadionu ugnal s 3:0, na San Siru pa je tokrat bilo 2:0 v korist Londončanov. Bivši nogometaš Chelseaja Fikayo Tomori je v 18. minuti zakrivil najstrožjo kazen, zaradi česar je bil izključen, Jorginho pa je z bele točke ohranil mirno kri. V 34. minuti je rezultat tekme postavil Pierre–Emerick Aubameyang .

Na drugi tekmi skupine E sta se v Zagrebu istočasno merila Dinamo in RB Salzburg, za katerega je v prvi postavi začel slovenski dragulj Benjamin Šeško . Po manj kot četrt ure igre se je nekdanji nogometaš Domžal vpisal v statistiko kot asistent pri zadetku Nicolasa Seiwalda . Za remi pa je tik pred iztekom prvega dela poskrbel Robert Ljubičić . Šeško je igral do 86. minute, ko ga je nadomestil Roko Simić .

Ko ni Haalanda, City ne zabija

Varovanci Pepa Guardiola v danski prestolnici prvič po 24 zaporednih tekmah niso dosegli zadetka. Najlepšo priložnost za to je v 25. minuti zapravil Riyad Mahrez, ki ni bil dovolj natančen z bele točke. Njegov strel je ubranil Kamil Grabara. Le pet minut kasneje je moral nesrečni Alžirec z igrišča, ko je njegov obrambni soigralec Sergio Gomez prejel rdeči karton, potem ko je kot zadnji nogometaš preprečil Hakonu Arnarju Haraldssonu, da bi se znašel sam pred vrati Edersona.

Kljub igralcu manj so imeli meščani še nekaj priložnosti, a so nogometaši Københavna zdržali in na koncu prišli do točke. Guardiola je počitek namenil prvemu zvezdniku Cityja v tej sezoni Erlingu Haalandu. Norvežan je začel na klopi – namesto njega je igral Julian Alvarez – in v nadaljevanju ni vstopil, kljub temu da so gostje iskali zadetek za zmago.

Zatem je na drugi tekmi skupine G Sevilla presenetljivo povedla v Dortmundu, končnih 1:1 pa je še pred koncem prvega polčasa postavil Jude Bellingham, ki ima po štirih krogih na svojem kontu že štiri zadetke. City je prvi z desetimi točkami, druga Borussia jih ima sedem, medtem ko sta Sevilla in København s po dvema že brez realnih možnosti za napredovanje.