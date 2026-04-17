Liga prvakov

Real in Bayern demonstrirala, zakaj je nogomet šport številka 1

München, 17. 04. 2026 17.21 pred 1 uro 4 min branja 3

Avtor:
Simon Valant
Bayern

Obstajajo tekme in obstajajo večeri, ki presegajo igro. Povratna tekma četrtfinala Lige prvakov med münchenskim Bayernom in madridskim Realom ni bila le nogometna predstava. Bila je čista, surova demonstracija, zakaj nogomet še vedno ostaja šport številka ena. Večer, ki ga razumeš šele, ko si tam.

Že nekaj ur pred začetkom spektakularnega dvoboja je bilo jasno, da München tega dneva ne živi običajno. V središču mesta na Marienplatzu so se jeziki mešali hitreje, kot se je točilo pivo. Trume navijačev, Nemci, Španci, Poljaki, tudi nekaj Slovencev in pa Santiago iz Mehike, ki je za vstopnico odštel več kot tisoč evrov, so se mešale v eno samo zgodbo.

"To ni tekma, to so sanje," je rekel mehiški podpornik Bayerna. In ni pretiraval. Bil je le eden izmed mnogih, ki so v München prišli po nekaj, česar ne moreš kupiti - občutek, da si del nečesa velikega.

Dan se je prevesil v hladen večer, na stadionu se je širil vonj po pivu in klobasah. Ko sem kasneje sedel na novinarski tribuni Allianz Arene, kjer se je zbralo 75.000 gledalcev, je sosedova pametna ura neprestano opozarjala na preglasno okolje. Rdeča barva je prekrila tribune. Morje šalov, zastav, dresov. Le visoko za golom je bil bel otok – več kot 3.000 navijačev Reala, ki so (neuspešno) skušali preglasiti Bavarce.

Tik pred začetkom obračuna je stadion brnel, odmeval je zvok, ki ga je težko opisati. Nato pa ekspresen šok. Napaka Manuela Neuerja in gol Arde Gülerja. V nekaj sekundah tišina. Ne popolna, ampak tista čudna, težka tišina 75.000 ljudi, ki za sekundo ne verjamejo, kar so videli. Nekaj, kar lahko ustvari samo nogomet.

A nogomet nikoli ne čaka. Le nekaj minut kasneje eksplozija evforije. Bayernov gol, can-can na zvočnikih, neznanec v objemu neznanca. Stadion je dihal z vsakim napadom, z vsakim pritiskom Bayerna. Vsaka napaka Viniciusa Juniorja je dobila poseben, glasnejši odziv. Tekma je razpadla v popoln kaos – v najboljšem možnem pomenu. To je bil nogomet brez filtra.

Med obiskovalci niso bili le navijači. Tekmo so si v živo ogledala tudi številna velika imena evropskega nogometa. Luca Toni je bil med domačimi navijači prava atrakcija, Michael Ballack, Clarence Seedorf, Claudio Marchisio in Ze Roberto, s katerim se je pred tekmo pogovarjala Sanja Modrić, so večer spremljali bolj zadržano, Steven Gerrard pa je po tekmi v sproščenem tonu segel po pivu.

Le nekaj mest stran od mene je sedel legendarni Peter Schmeichel, njegovi odzivi ob potezah obeh vratarjev pa so bili mini predstava zase. Ob vsaki slabi reakciji grimasa, ob obrambi odobravanje. Kot da še vedno stoji med vratnicama. Nemški novinarji so ob ključnih trenutkih tolkli po mizah in si pulili lase.

Tekma je bila vse, kar nogomet ponuja: tempo, preobrati, napake, virtuozne poteze. Bayern in Real sta ponudila vse, kar nogomet dela največjega med športi.

V središču večera je bil moj pogled usmerjen v Michaela Oliseja. Deloval je, kot da ne igra iste tekme kot vsi ostali. Miren, hladen, odrezan od kaosa in "nevihte". Brez panike, brez gest in brez potrebe po potrditvi.

Nogometaš, ki je v tem momentu eden najbolj vročih na svetu, je na koncu dočakal svoj trenutek. Fenomenalen gol, ki ga je začutil ves stadion.

Na drugi strani so nekateri igralci Reala v zaključku delovali bolj nervozno kot nevarno. Nepotrebna, impulzivna, skoraj nerazumljiva poteza Eduarda Camavinge za izključitev je bila prelomnica. In Real, ki je vajen takšne večere obračati sebi v prid, je tokrat izgubljal nadzor.

Ob zadnjem žvižgu slovenskega sodnika Slavka Vinčića je nastal prizor dveh različnih realnosti. Na eni strani eksplozija Bayerna - igralci so olajšani tekli proti navijačem z občutkom, da so prestali pravi evropski test, na drugi strani pa bes in protesti Reala.

Proti Vinčiću so se v sprintu pognali tudi rezervisti in člani klopi, kot da bi želeli zadnje sekunde večera podaljšati vsaj še v protest. Največ jeze je bilo zaradi izključitve Camavinge, čeprav je šlo za neumno potezo, ki si jo je Francoz zakuhal sam.

A to je bil bolj izraz frustracije kot realen razlog. Realovi nogometaši izpada niso sprejeli mirno, kot da tak razplet ne sodi v njihov svet. Zanimiv prizor: Aurelien Tchouameni je zadnje minute spremljal s tribune za Realovo klopjo, skoraj brez izraza, medtem ko je okoli njega eksplodirala Allianz Arena.

Jude Bellingham je dolgo ostal pred gostujočimi navijači, medtem ko Vinicius in Kylian Mbappe hitro nista bila več vidna. Tudi to nekaj pove.

Bayern je napredoval, Real je besnel, Allianz Arena pa je še dolgo po koncu tekme ostajala glasna. Kot da tudi stadion sam ni želel prehitro priznati, da je takega evropskega večera konec.

Ko so navijači počasi izginjali v münchensko noč, je ostal občutek, da nismo gledali le četrtfinala, ampak eno tistih noči, zaradi katerih nogomet še vedno ostaja šport številka ena.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Definbahija
17. 04. 2026 19.00
In v zadnjih 3 minutah je Real pokazal tisto kar je Kahn omenil. "Vsi Realovci jezni če izgubijo v CL. Kot da bi bilo njihovo tekmovanje. Sramotno za tak klub"
+1
1 0
sencina
17. 04. 2026 18.04
In tudi Vinčič je demonstriral kaj je pravo sojenje.Mislim resno
+5
6 1
Matic321321
17. 04. 2026 17.36
Nogomet 1. v kurupciji, denarju in vedno manj gledljiv.
+0
3 3
