Izjemna forma Reala in Interja obljublja spektakel na Bernabeuu

V torek in sredo je na sporedu zadnji krog skupinskega dela Lige prvakov. Prvi dan bomo na Kanalu A in VOYO prenašali derbi med Real Madridom in Interjem, ki bo odločal o prvemu mestu v skupini D. V boljšem položaju so galaktiki, ki imajo dve točki več od Milančanov. Spektakel pa si lahko upravičeno obetamo tudi zaradi dejstva, da sta oba kluba v zadnjem času v fantastični formi.

icon-expand Karim Benzema je v tej sezoni za Real na 20 tekmah sodeloval pri kar 25 golih (18 zadetkov, 7 asistenc), a ga proti Interju ne bo zaradi poškodbe. FOTO: AP Real Madrid je v soboto niz neporaženosti podaljšal na 11 tekem, ko je slavil na izjemno zahtevnem gostovanju pri Real Sociedadu. Za zmago z 2:0 sta v drugem polčasu zabila Vinicius Junior, ki je potrdil sijajno formo, in rezervist Luka Jović. Srbski napadalec najverjetneje ne bi dobil priložnosti, če se ne bi kmalu po začetku poškodoval Karim Benzema. Francoz je v zadnjem obdobju zabijal kot po tekočem traku, proti Interju pa ga skoraj zagotovo ne bo v postavi. "Ima težave s tetivo. Proti Sociedadu ga je to oviralo, zato sem ga moral zamenjati, in mislim, da proti Interju še ne bo nared. Bo pa najverjetneje lahko zaigral v nedeljo proti Atleticu," je po tekmi medijem razkril Carlo Ancelotti, ki se bo tako najverjetneje moral znajti brez svojega prvega strelca v tej sezoni. Izkušeni Italijan ne bo mogel računati niti na Garetha Balea in Danija Ceballosa, ki sta poškodovana. Valižan je v nedeljo sicer že treniral z ekipo, medtem ko je španski vezist, kot so sporočali na klubski spletni strani, še naprej v prilagojenem trenažnem procesu. Vrhunci prvega medsebojnega obračuna, ki je bil na sporedu 15. septembra: Inter tako dober, da ga je pohvalil celo Mourinho

Podobno zanesljiv kot Real je bil minuli konec tedna milanski Inter. Črno-modri so s 3:0 na gostovanju odpravili Romo in tako še poglobili krizo varovancev Joseja Mourinha. Zadeli so Hakan Calganohlu, Edin Džeko in Denzel Dumfries. Zopet je celo tekmo branil Samir Handanović, ki bo, če se ne bo zgodilo kaj nepričakovanega, začel tudi v torek. Predstavo Interja v večnem mestu je pohvalil celo Mourinho, ki je priznal, da so Milančani trenutno za klaso boljši od njegovih varovancev. Simone Inzaghi pa je na novinarski konferenci že pogledoval proti torkovemu izzivu, kjer bo potreboval vse tri točke, če bo želel skočiti na prvo mesto skupine. Tudi zato je na Olimpicu povsem spočil Lautara Martineza, ki se ga v Madridu pričakuje od prve minute. "V zadnjih petih tekmah smo imeli kar nekaj težav s poškodbami. To se žal dogaja, ko igraš tako pogosto. Joaquin Correa se je poškodoval, nisem pa želel riskirati z Lautarom Martinezom, čeprav mi je zagotovil, da je pripravljen. Sezona je še dolga in slabo bi bilo, če bi ga izgubili za dalj časa," je povedal Inzaghi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pod vprašajem je nastop Artura Vidala, v napadu pa bi lahko priložnost dobil Alexis Sanchez, ki ima letos precej omejeno minutažo, proti Romi je vstopil s klopi. Enako velja za Stefana Sensija na sredini igrišča. Italijan bi utegnil dobiti priložnost, če se bo Inzaghi odločil, da odpočije Marcela Brozovića. Že zdaj pa je jasno, da v Madridu zagotovo ne bo že omenjenega Corree, Aleksandra Kolarova, Andreo Ranocchio, Mattea Darmiana, Stefana de Vrija in nesrečnega Christiana Eriksena. Na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni je Real slavil po poznem zadetku Rodryga v 89. minuti z 1:0. Moštvi sta se v skupinskem delu merili že lani, ko so Madridčani dobili obe srečanju. V Madridu je takrat bilo 3:2.

icon-expand