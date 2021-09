Ancelotti po 'zgodovinskem presenečenju': Bolj žalostni smo kot zaskrbljeni

"Ekipa je igrala zelo intenzivno. So trenutki, ko majhni detajli ne odločijo tekme, toda danes temu ni bilo tako. Toda ekipa je dobro igrala. Imeli smo veliko priložnosti, lahko bi igrali bolj pametno v zadnjih 30 metrih, toda težko je pojasniti ta poraz, glede na tekmo, ki smo jo prikazali," pa je 62-letnik razlagal na novinarski konferenci In Italijan ima kar prav: Madridčani so namreč v okvir vrat nasprotnika sprožili kar 31 strelov, prevladovali so tudi pri posesti žoge, toda na koncu se jim ni izšlo. Dve napaki v obrambi sta bili preveč, da bi v žep lahko pospravili vsaj točko.

"Sem nekoliko žalosten, saj mislim, da si nocoj nismo zaslužili izgubiti," je v pogovoru za Movistar+ povedal trener galaktikov Carlo Ancelotti . " Včasih lahko rečeš, da je ekipa igrala slabo in da si je poraz zaslužila. Skušam biti objektiven v oceni tekme in lahko rečem, da smo imeli nesrečo. Majhni detajli so nas stali tekme," je še dodal legendarni Carletto.

"Alarm je ta, ker smo izgubili tri točke in je skupina zdaj odprta, naslednjo tekmo moramo dobiti," je jasen Ancelotti. In glede na nasprotnika, bo zmaga zares nujna: galaktike namreč 19. oktobra čaka gostovanje pri Šahtarju, ki pa se je sinoči že izkazal za neugodnega nasprotnika, vzel je namreč točko Interju. V skupini D zdaj presenetljivo vodi Šerif z dvema zmagama in šestimi točkami, sledi Real s tremi točkami, po eno pa sta osvojila Inter in Šahtar.

"To je nogomet, sprožili so dvakrat in dvakrat zadeli," je po tekmi za Movistar+ razlagal Realov vezist Casemiro. "Veliko je načinov, na katerega lahko izgubiš, in mislim, da smo danes igrali dobro tekmo. Tukaj se od nas vedno zahteva, da zmagamo, toda vemo, da smo na pravi poti," pretiranega razočaranja ni bilo čutiti v Brazilčevih besedah.